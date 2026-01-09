A24.com

Luciano Castro rompió el silencio e hizo un duro mea culpa sobre la infidelidad a Siciliani: "Me siento..."

El actor Luciano Castro habló de todo en una nota con Intrusos tras la filtración de los audios a una joven durante su viaje a Madrid y reconoció sin vueltas su equivocación y cómo quedó su relación con Griselda Siciliani.

9 ene 2026, 14:15
Luciano Castro rompió el silencio en una nota con Intrusos (América Tv) donde se refirió al revuelo que generaron los audios que le envió a una joven danesa que conoció en su último viaje a Madrid, España.

El actor se mostró como nunca muy arrepentido por su accionar y reconoció con total sinceridad su error. "Me siento patético, escucharme me da mucha vergüenza", precisó sin vueltas.

"Me da mucha tristeza de encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tiene que ver con patrones que mejorar", analizó el actor.

Y agregó contundente: "Cuando le tuve que contar a Griselda (Siciliani) todo.... Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así destruyo en un segundo".

"Todas esas cosas absurdas que uno se cree chistoso y es un bolu.. Pero bueno, está bien darse cuenta cuando te marcan un error o te comes un bife en la vida, tengo seguramente un montón de patrones que debo seguir mejorando. Es algo muy personal", profundizó Luciano Castro.

Y siguió muy crítico de su accionar: "Lo viví con verguenza. Hablando como un pelo.. como el Zorro a ver si podes caerle en gracia a una pendeja, y sos patético. Aparte hay que superar la foto, lo mío es un nivel enorme, no me bastó con aquello. Ese patetismo yo lo sentí, lisa y llanamente. No me cabe ninguna más de lo que te estoy diciendo".

Sobre la conversación con su pareja Griselda Siciliani ante la aparición de esos polémicos audios, Luciano Castro explicó: "Griselda juega otra liga y piensa otra liga, y conmigo habla desde ese lugar. Yo le conté y fue una charla nuestra".

"Yo la conozco mucho y sé que está basada en otras cosas pero sé que es muy difícil de explicar y en seguida van a caer es es una pareja abierta, hay permitidos, no, no... Esto destruye algo que es muy importante que es la confianza y el crédito. Esto no resbala, esto jode. Acá tampoco sirve tirar la pelota afuera y nada que no sea hacerse cargo de lo que hiciste, ya está", concluyó el actor.

Griselda Siciliani confesó su reacción al oír el polémico audio de Luciano Castro haciéndose el español: "No puedo..."

     

 

Se habló de
Luciano Castro Griselda Siciliani Intrusos

