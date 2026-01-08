Griselda Siciliani le respondió a Sabrina Rojas por la infidelidad de Luciano Castro: "No me siento..."

"Si yo le escribo a alguien 'Hola, guapo' y lo filtra... bueno, es algo que me pasaría a mí. Si nadie me pregunta, sí sería una protección", sostuvo.

Qué picante versión dio Griselda Siciliani al confirmar la infidelidad de Luciano Castro

Este jueves Griselda Siciliani decidió dar su versión por primera vez después de que trascendiera que Luciano Castro le habría sido infiel durante un viaje a España realizado el año pasado.

La actriz eligió el programa La mañana con Moria (El Trece) para expresarse, y allí se mostró abierta y sin intención de generar escándalo, aunque terminó confirmando el episodio que puso su relación en el centro de la atención mediática.

“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, señaló la actriz.

Más adelante, Griselda aclaró que su vínculo con Castro tiene raíces profundas, ya que se conocen desde hace más de dos décadas, y que su elección es consciente: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera... Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”.

De todas formas, reconoció que lo que más le incomoda es la exposición mediática que genera este tipo de situaciones. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, comentó.