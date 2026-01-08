A24.com

Griselda Siciliani le respondió a Sabrina Rojas por la infidelidad de Luciano Castro: "No me siento..."

En La Mañana con Moria, Griselda Siciliani le respondió a Sabrina Rojas tras la infidelidad de Luciano Castro.

8 ene 2026, 11:49
La confirmación de Griselda Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro durante un viaje a Madrid sigue generando repercusiones. Este jueves, la actriz se refirió a los comentarios de Sabrina Rojas, ex del actor, y dejó en claro su postura en una entrevista con Moria Casán.

En La mañana con Moria (El Trece), la conductora trajo a colación una frase de Rojas que apuntaba directamente a cómo se perciben las infidelidades según la figura pública involucrada: "La Rojas dice: 'Cuando alguien es cool se la protege, si sufre un cuerno y cuando no es cool se le dice cornuda'".

Ante esa observación, Siciliani reaccionó con sorpresa: "¿Que a mí se me protege?". Uno de los panelistas intervino para remarcar que sí, que la actriz es considerada “cool” y prestigiosa. Sin embargo, ella misma se encargó de desarmar esa idea. "No me siento para nada cool", aseguró la protagonista de Envidiosa.

Lejos de esquivar el tema, Griselda explicó cómo interpreta la situación: "Yo siento que no es que se me protege, sino que desde algún lugar se entiende que no es algo que me está pasando a mí, sino que le está pasando a él".

"Si yo le escribo a alguien 'Hola, guapo' y lo filtra... bueno, es algo que me pasaría a mí. Si nadie me pregunta, sí sería una protección", sostuvo.

Qué picante versión dio Griselda Siciliani al confirmar la infidelidad de Luciano Castro

Este jueves Griselda Siciliani decidió dar su versión por primera vez después de que trascendiera que Luciano Castro le habría sido infiel durante un viaje a España realizado el año pasado.

La actriz eligió el programa La mañana con Moria (El Trece) para expresarse, y allí se mostró abierta y sin intención de generar escándalo, aunque terminó confirmando el episodio que puso su relación en el centro de la atención mediática.

“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, señaló la actriz.

Más adelante, Griselda aclaró que su vínculo con Castro tiene raíces profundas, ya que se conocen desde hace más de dos décadas, y que su elección es consciente: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera... Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”.

De todas formas, reconoció que lo que más le incomoda es la exposición mediática que genera este tipo de situaciones. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, comentó.

