Escándalo total en Gran Hermano: piden echar ya a Brian Sarmiento por imágenes que indignaron

Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Brian Sarmiento ya había adelantado que no pasaría inadvertido. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”, expresó en su presentación oficial. Y dejó una frase que hoy muchos recuerdan tras el escándalo: “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”.

Así las cosas, lo cierto es a menos de 48 horas del arranque, el ex jugador ya quedó en el ojo de la tormenta. Y la pregunta que sobrevuela es una sola: ¿habrá sanción o seguirá jugando como si nada?

Brian Sarmiento en GH 2

Cuál es la otra polémica jugadora de Gran Hermano Generación Dorada que se desnudó completamente

El desembarco de Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”, en la casa de Gran Hermano Generación Dorada estuvo lejos de pasar inadvertido. Desde el instante en que cruzó la puerta del reality de Telefe, su nombre comenzó a resonar con fuerza, impulsado por el historial que arrastra desde su paso por la edición chilena del formato.

Su experiencia previa al otro lado de la cordillera la dejó en el centro de múltiples controversias y la consolidó como uno de los personajes más temperamentales y comentados de la pantalla trasandina. Esa fama la precedió y elevó las expectativas en torno a lo que podría suceder en esta nueva etapa dentro del juego.

Embed

Pero no fueron solo las discusiones con sus compañeros lo que la volvieron tendencia. Pincoya protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió el debate en distintos programas de espectáculos. En la casa ubicada en Martínez —la misma que se utilizó para la edición argentina— la participante sorprendió a todos cuando decidió arrojarse a la pileta sin ropa, en un gesto que dejó atónitos tanto a los jugadores como a la audiencia.

La situación no quedó ahí. Tras nadar y disfrutar del sol, recorrió completamente desnuda distintos sectores del hogar, siempre ante la atenta mirada de las cámaras y el asombro evidente de sus compañeros. El episodio no tardó en instalarse como uno de los momentos más comentados de la edición y volvió a colocar a Jennifer Galvarini en el centro de la escena mediática.