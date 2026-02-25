Escándalo total en Gran Hermano: piden echar ya a Brian Sarmiento por imágenes que indignaron
En su segunda noche dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento ya quedó envuelto en una polémica por sus actos y muchos fanáticos ya exigen su salida. Mirá qué hizo.
La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada, el reality que volvió a la pantalla de Telefe con una apuesta fuerte y 28 participantes dispuestos a todo, ya empezó a dar que hablar. Y uno de los nombres que rápidamente quedó en el centro de la escena fue el de Brian Sarmiento, quien en menos de dos días dentro de la casa logró convertirse en tendencia por partida doble.
El ex futbolista no sólo protagonizó un tenso cruce con una de las jugadoras apenas iniciada la convivencia, sino que horas más tarde quedó envuelto en una polémica todavía mayor. Un gesto suyo dentro de uno de los dormitorios desató una catarata de críticas y encendió el debate en redes sociales, donde muchos televidentes pidieron medidas drásticas.
¿Qué pasó? Fiel a su estilo frontal, Brian Sarmiento dejó en claro que no piensa medir sus actos dentro del juego. En una escena que rápidamente se viralizó, el ex deportista se quitó la ropa interior frente a sus compañeros, sin reparar en que había hombres y mujeres presentes en el ambiente. Como si estuviera en la intimidad de un vestuario, se bajó los calzoncillos y quedó completamente desnudo frente a varios participantes.
El video no tardó en circular y generó un fuerte repudio. En X (ex Twitter) los comentarios fueron lapidarios. “Un espanto total”; “Que se vaya ya”; “Impresentable”; “Un desubicado”, escribieron distintos usuarios al ver la actitud del jugador, especialmente por haberlo hecho delante de Danelik, la influencer trans que cuenta con un importante respaldo del público del programa.
Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Brian Sarmiento ya había adelantado que no pasaría inadvertido. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”, expresó en su presentación oficial. Y dejó una frase que hoy muchos recuerdan tras el escándalo: “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”.
Así las cosas, lo cierto es a menos de 48 horas del arranque, el ex jugador ya quedó en el ojo de la tormenta. Y la pregunta que sobrevuela es una sola: ¿habrá sanción o seguirá jugando como si nada?
Cuál es la otra polémica jugadora de Gran Hermano Generación Dorada que se desnudó completamente
El desembarco de Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”, en la casa de Gran Hermano Generación Dorada estuvo lejos de pasar inadvertido. Desde el instante en que cruzó la puerta del reality de Telefe, su nombre comenzó a resonar con fuerza, impulsado por el historial que arrastra desde su paso por la edición chilena del formato.
Su experiencia previa al otro lado de la cordillera la dejó en el centro de múltiples controversias y la consolidó como uno de los personajes más temperamentales y comentados de la pantalla trasandina. Esa fama la precedió y elevó las expectativas en torno a lo que podría suceder en esta nueva etapa dentro del juego.
Pero no fueron solo las discusiones con sus compañeros lo que la volvieron tendencia. Pincoya protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió el debate en distintos programas de espectáculos. En la casa ubicada en Martínez —la misma que se utilizó para la edición argentina— la participante sorprendió a todos cuando decidió arrojarse a la pileta sin ropa, en un gesto que dejó atónitos tanto a los jugadores como a la audiencia.
La situación no quedó ahí. Tras nadar y disfrutar del sol, recorrió completamente desnuda distintos sectores del hogar, siempre ante la atenta mirada de las cámaras y el asombro evidente de sus compañeros. El episodio no tardó en instalarse como uno de los momentos más comentados de la edición y volvió a colocar a Jennifer Galvarini en el centro de la escena mediática.