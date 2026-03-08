Gran Hermano: crecen las dudas por el romance entre Luana y Zunino y hablan de una estrategia

En ese momento, Tomy recordó una conversación previa que había tenido con Luana y que, según él, refuerza la teoría de que todo podría formar parte de una estrategia.

“Quiere parecerse a Tato y Luz, o sea, ella vino queriendo hacer un papel que funcionó en la edición pasada”, relató el jugador.

Lola, por su parte, sumó más detalles sobre esa charla: “Ella vino a actuar… Me dijo ‘¿viste el GH anterior? ¿Cómo eran Tato y Luz? ¿Cómo jugaban juntos?’, yo le dije que ni idea".

Finalmente, Tomy cerró con una fuerte definición sobre el supuesto romance dentro del reality: “Es totalmente forzado, cero genuino. No sé cómo se ve desde afuera, pero desde adentro se ve todo forzado”.

¿Qué le dijo Yanina Zilli a Daniela de Lucía que desató la indignación de Andrea del Boca en Gran Hermano?

La tensión volvió a escalar dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de un comentario que generó fuerte rechazo entre varios participantes. Andrea del Boca apuntó directamente contra Yanina Zilli por una frase que lanzó durante una discusión con Daniela de Lucía y que, para muchos dentro de la casa, estuvo fuera de lugar.

El conflicto se desató cuando Zilli mencionó la reciente muerte del padre de Daniela en medio de un intercambio. La situación impactó de lleno en la actriz, que no ocultó su molestia por lo ocurrido.

Visiblemente indignada, Andrea del Boca fue contundente al referirse al episodio y cuestionó la actitud de su compañera. “Era para mandarla a la mier.. Fue un golpe muy bajo”, lanzó.

Para la actriz, el dolor que atraviesa Daniela es completamente comprensible y traer ese tema a una discusión fue un límite que no debería haberse cruzado.

En medio del momento de tensión, Yipio Pintos contó que tuvo que intervenir para evitar que el enfrentamiento escalara todavía más dentro de la casa.

“Me enfoqué en Dani y le dije 'dejá, cortá, no vale la pena'. Me imaginé que si así era el principio, ¿qué podía llegar a decir después?”, relató sobre cómo intentó calmar la situación.

Otros jugadores también opinaron sobre lo ocurrido y coincidieron en que el comentario de la vedette fue desacertado. Eduardo Carrera, que no escuchó la frase exacta pero vio la reacción de Daniela, compartió su mirada.

“No escuché bien, pero cuando vi que ustedes la abrazaban y ella lloraba, algo le tuvo que haber dicho. Fue en vivo encima”, expresó.

El episodio dejó un clima tenso dentro de la casa y volvió a poner en el centro de la polémica a Yanina Zilli por su actitud durante la discusión.