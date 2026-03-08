A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿ESTÁN JUNTOS?

Gran Hermano: crecen las dudas por el romance entre Luana y Zunino y hablan de una estrategia

Dentro de la casa comenzaron a poner en duda el acercamiento entre Luana y Zunino. Lola y Tomy analizaron la situación y deslizaron que podría tratarse de una jugada para el reality.

8 mar 2026, 08:00
&nbsp;crecen las dudas por el romance entre Luana y Zunino y hablan de una estrategia
&nbsp;crecen las dudas por el romance entre Luana y Zunino y hablan de una estrategia

 crecen las dudas por el romance entre Luana y Zunino y hablan de una estrategia

El vínculo entre Luana y Zunino dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no deja de generar repercusiones. Después de que la participante anunciara desde el streaming room que había terminado su relación con su novio, el acercamiento con su compañero empezó a tomar cada vez más protagonismo.

Sin embargo, no todos dentro de la casa creen que el romance sea espontáneo. En una conversación privada, Lola y Tomy analizaron el comportamiento de ambos y dejaron en claro sus sospechas.

Leé también

El brutal relato de una exparticipante de Gran Hermano 2024 sobre su ex denunciado por violencia

El brutal relato de una exparticipante de Gran Hermano 2024 sobre su ex denunciado por violencia

“Para mí su juego es, entró diciendo que tenía novio, se le hizo la linda a todos y picó con el único que también le tiró a todas, y una vez que se encontraron dijeron ‘esto va a garpar’… Para mí no tiene novio, para mí entró sin novio, capaz tenía novio y cortaron, entró diciendo que tenían y mantuvo su papel”, expresó Lola mientras debatía con su compañero.

Más tarde, durante una charla en el streaming room, la participante volvió a poner en duda la historia entre los dos. “Para mí Luana no tiene novio afuera, es puro show, para mí intentan hacer pisar el palito”, lanzó.

En ese momento, Tomy recordó una conversación previa que había tenido con Luana y que, según él, refuerza la teoría de que todo podría formar parte de una estrategia.

“Quiere parecerse a Tato y Luz, o sea, ella vino queriendo hacer un papel que funcionó en la edición pasada”, relató el jugador.

Lola, por su parte, sumó más detalles sobre esa charla: “Ella vino a actuar… Me dijo ‘¿viste el GH anterior? ¿Cómo eran Tato y Luz? ¿Cómo jugaban juntos?’, yo le dije que ni idea".

Finalmente, Tomy cerró con una fuerte definición sobre el supuesto romance dentro del reality: “Es totalmente forzado, cero genuino. No sé cómo se ve desde afuera, pero desde adentro se ve todo forzado”.

Embed

¿Qué le dijo Yanina Zilli a Daniela de Lucía que desató la indignación de Andrea del Boca en Gran Hermano?

La tensión volvió a escalar dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de un comentario que generó fuerte rechazo entre varios participantes. Andrea del Boca apuntó directamente contra Yanina Zilli por una frase que lanzó durante una discusión con Daniela de Lucía y que, para muchos dentro de la casa, estuvo fuera de lugar.

El conflicto se desató cuando Zilli mencionó la reciente muerte del padre de Daniela en medio de un intercambio. La situación impactó de lleno en la actriz, que no ocultó su molestia por lo ocurrido.

Visiblemente indignada, Andrea del Boca fue contundente al referirse al episodio y cuestionó la actitud de su compañera. “Era para mandarla a la mier.. Fue un golpe muy bajo”, lanzó.

Para la actriz, el dolor que atraviesa Daniela es completamente comprensible y traer ese tema a una discusión fue un límite que no debería haberse cruzado.

En medio del momento de tensión, Yipio Pintos contó que tuvo que intervenir para evitar que el enfrentamiento escalara todavía más dentro de la casa.

“Me enfoqué en Dani y le dije 'dejá, cortá, no vale la pena'. Me imaginé que si así era el principio, ¿qué podía llegar a decir después?”, relató sobre cómo intentó calmar la situación.

Otros jugadores también opinaron sobre lo ocurrido y coincidieron en que el comentario de la vedette fue desacertado. Eduardo Carrera, que no escuchó la frase exacta pero vio la reacción de Daniela, compartió su mirada.

No escuché bien, pero cuando vi que ustedes la abrazaban y ella lloraba, algo le tuvo que haber dicho. Fue en vivo encima”, expresó.

El episodio dejó un clima tenso dentro de la casa y volvió a poner en el centro de la polémica a Yanina Zilli por su actitud durante la discusión.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Telefe

Lo más visto