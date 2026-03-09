Fernanda Iglesias reveló el dato más cruel de Sofi Martínez y el ex de una famosa: "La trataba..."

Embed

"No siempre fue tan lindo, había momentos que la producción estaba bastante desesperada porque no se comunicaban entre ellos, entonces es muy difícil hacer un programa. No es que siempre fue ay que lindo, nos separamos con amor", remarcó Angie Balbiani sobre los momentos de tensión que pasaron y que obervó ella al ir al programa.

Fernanda Iglesias ahí tomó la palabra y agregó una historia desconocida hasta el momento que involucraría a uno de los protagonistas: "Él es un productor cuestionado chicos, es un chico que no tiene buenos modales", sentenció.

Y luego ante la consulta de los conductores sobre el por qué de ese dato la panelista amplió: "Porque tuvo un problema con Sofi Martínez. No te estoy preguntando, lo estoy contando. Fue algo que fue público, que fue novio de Sofi y que ella estaba muy mal porque él la trataba mal".

La periodista Fernanda Iglesias reveló un polémico y sorpresivo romance en el ámbito político que sorprendió a todos y que tiene como protagonista al ex presidente Alberto Fernández.

"La persona que está muy muy enamorada, muy comprometida con su pareja, como nunca antes te diría, esta es la primera vez que va a tener una relación real con una mujer que lo ama hace mucho tiempo, es el señor Alberto Fernández", comenzó la panelista.

"Alberto Fernández conoce a esta mujer hace 20 años. Militaban juntos, los dos eran peronistas. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, uno va por un lado, otro va por el otro, pero nunca dejan de amarse", comienza desarrollando la historia.

Y remarcó: "No estaban juntos, aunque tenían su relación, no voy a decir que fueron infieles a sus parejas porque no me consta, pero sí estoy segura de que hace 20 años ellos tienen una relación de tensión sexual, de amor, de querer estar juntos".

Iglesias en ese sentido destacó cuándo comenzó a tomar más fuerza el vínculo: "Empezó a frecuentar a esta mujer después de que Fabiola se separara de él, lo denunciara, se fuera a España, pasara todo lo que sabemos que pasó".

Y en cuanto a los planes de la pareja, la periodista profundizó: "Ella va a dejar su casa de Belgrano para mudarse definitivamente con Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández tiene a su cuidado a su hijito chiquito, el que tuvo con Fabiola. Ella lo va a acompañar en este plan familiar. Se va a vivir con su novia, sería como un casamiento, una convivencia en Puerto Madero".