El reclamo de Valeria Mazza tras el ataque a su hijo: "No puede ser que vivamos con miedo"

De todos modos, Mazza remarcó que debería haber más seguridad. "Creo que esto no puede seguir pasando", advirtió.

"Esto tiene que ser una '¡basta!'. No puede ser que nuestro hijos no puedan salir. No puede ser que vivamos con miedo", añadió.

Por último, la modelo manifestó que espera poder pasar un tiempo en familia luego del tremendo drama. “Siento más alivio desde que pasó la operación y al verlo a él mejorando hora a hora. Me siento más aliviada, no veo la hora de llegar a casa y que estemos los seis juntos. Necesito unos cuantos días de nido lleno y de calor de familia”, concluyó.

Detuvieron a dos sospechosos por el ataque a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza

Dos jóvenes, de 26 y 27 años, fueron detenidos el miércoles por la brutal golpiza a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en la puerta de un boliche en Rosario.

Tras un allanamiento, que se realizó por pedido del fiscal de Flagrancia Rodrigo Santana, en la localidad de Funes, los sospechosos se presentaron en el Centro de Justicia Penal para ponerse a disposición de la investigación.

Los dos sujetos quedaron detenidos y serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).