El reencuentro de los hijos de Diego Maradona y Claudia Villafañe en un evento especial: las fotos

En el evento dijeron presentes Diego Junior, Dalma y Gianinna, Jana, Dieguito Fernando y la ex pareja de Maradona, Claudia Villafañe.

Se trata de una una muestra interactiva en homenaje a Diego Maradona que se explica como “el primer parque temático dedicado al más grande de la historia”.

maradona hijos diego vive.jpg

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años y su recuerdo quedará por siempre presente para todos los futboleros.

El especial espacio está ambientado con hologramas de distintas etapas de la vida del Diez y hay reliquias como camisetas, trofeos y pelotas con las que jugó el astro.

Los hijos de Maradona compartieron un emotivo momento todos juntos al volver a encontrarse en un evento con mucho sentimiento en memoria del recordado futbolista argentino.

Fotos: Diego Vive.

dieguito fernando diego vive.jpg

claudia villafañe diego vive.jpg

maradona hijos diego vive 1.jpg

La reacción de Dalma tras el mensaje de un ex futbolista inglés contra Diego Maradona

Dalma Maradona siempre está muy activa en las redes sociales y se muestra atenta a todas las noticias referidas a su papá, Diego Maradona. En ocasiones repostea mensajes admiración, pero otras veces también sale al cruce con quienes critican a su familia.

Así las cosas, en las últimas horas el ex futbolista inglés, Terry Butcher, quien fue capitán de la Selección en 1986, hizo fuertes declaraciones en contra del ídolo argentino.

"Compraría el balón de oro de Maradona solo para destruirlo", expresó en el marco de la promoción de una gala en la cual se subastará el balón de oro que obtuvo Maradona en 1986.

Sus palabras causaron una gran repercusión en el mundo del futbol y llegaron a oídos de Dalma, que no se mostró indiferente ante la situación y siguiendo los pasos de su padre, decidió responder con una de sus históricas frases.

A través de sus historias de Instagram, la joven citó la noticia con el textual del ex futbolista y tomándose todo con humor escribió: “You have it inside”. En castellano, “la tenes adentro”.