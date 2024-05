Postergan el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona: los motivos

"Corre peligro hoy por hoy por los otros pedidos de los distintos abogados. Esto lo pidió Baudry ayer en representación de Dieguito Jr., el hijo de (Verónica Ojeda)", agregó.

También el presentador informó que "Fernando Burlando, que representa a Dalma y a Gianinna, que viajaron a Italia porque están presentando una muestra de su padre, pide la suspensión y la prórroga de este acto judicial por los distintos juicios que se van a dar".

Y sumo: "Dice que Madrid tiene el derecho a juicio por jurados. Hablé recién con Burlando y el Tribunal le dijo que no, la Cámara le dijo que sí, así que duda él que este juicio arranque. Lo que quiere evitar en definitiva Burlando es que después se presenten nulidades, que es lo más fácil y lo que buscan todos los abogados cuando intentan voltear un juicio. Que no haya dos juicios a la vez, cinco juicios".

"Entonces quieren -remarcó el comunicador- tanto Baudry como Burlando tratar de aunar criteros para que no haya 25 juicios que se presenten doscientas nulidades. Vamos a ver en qué termina".

Además, contó que le consultó a Burlando si podría haber dos juicios y le dijo que sí "sin lugar a dudas". "Para Burlando este juicio es imposible que arranque en estas condiciones el 4 de junio", destacó.

Por último, reveló que los imputados que están más complicados son "Leopoldo (Luque), el médico que no operó, Agustina Cosachov, que también la hemos cuestionado y el psicólogo Carlos Díaz".

La fuerte declaración de uno de los abogados del juicio por la muerte de Maradona: "Lo mataron"

Este martes en Mañanísima (El Trece) uno de los abogados involucrados en el juicio por la muerte de Diego Maradona, Rodolfo Baqué, hizo fuertes acusaciones sobre las causas que llevaron al fallecimiento del ídolo del futbol.

Dentro del caso, el profesional lleva la defensa de la enfermera Dahiana Madrid, y en esta oportunidad aseguró: “A Maradona lo mataron, yo lo digo desde el primer dia".

"Yo escuché a la enfermera... Dije desde el primer día que esta causa caminaba por la delgada línea gruesa del dolo eventual. Y hoy digo que camina por la finísima delgada línea gruesa del dolo directo, que significa intención de matar”, completó.

Luego hizo un repaso por los últimos días del Diez y remarcó: "El 18 de noviembre Maradona se cae todavía con los puntos de sutura en su parietal izquierdo y se golpea la cabeza del lado derecho. Ya estaba operado, y todavía no le habían sacado los puntos. Y no lo llevan a ningún centro médico".

"Se cae porque se marea y tenía el baño en el primer piso y la única persona, Dahiana Madrid, la enfermera, lo vio una vez en su vida y está en un juicio oral. Y Maxi Pomargo, que impidió que él fuera ese día a un centro médico, está en libertad”, siguió.

Finalmente, hizo duras acusaciones contra sus hijas aunque sin dar nombres puntuales. “Una de las hijas, que hoy no voy a decir el nombre por respeto, el 30 de octubre, el día del cumpleaños, no es que fumaba marihuana con Diego, le daba marihuana, porque Maradona no tenía", sostuvo.