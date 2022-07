El tremendo gesto de Benito Fernández con una chica que perdió su vestido de 15

Benito Fernández con Rosa y Paola.jpg Benito Fernández junto a Rosa y su mamá Paola en su atelier.

Fue los primeros días de julio entonces cuando Rosa y Benito se encontraron para poner manos a la obra. “Cuando me llamaron no lo dudé. No hay nada peor que ver sufrir a un hijo. Soy padre y lo sé. Uno no importa, pero a los hijos uno siempre quiere protegerlos. Me conmovió la historia de Paola que es una mujer luchadora y de Rosa que es una persona muy sensible“, reveló el diseñador sobre su proceder.

En tanto, según confió Rosa a Infobae sobre su encuentro con Benito aseguró: “Fue hermoso conocerlo, nos lloramos todo, mejor dicho fui yo quien lloró todo, fue algo muy lindo. Sentí una emoción muy grande, él es el famoso que viste a las modelos y trabaja en la tele. Fue como un milagro y siempre le voy a estar agradecida a él y a Dios”.

La foto y anuncio más especial para Benito Fernández

Benito Fernández vivió un momento muy especial en su vida a comienzos de este año y no dudó en compartir una emotiva imagen y anuncio desde las redes sociales.

El diseñador de moda mostró en su cuenta de Instagram una de las fotos más tiernas: su hija Marina Fernández está embarazada. Se trata de una imagen donde se ve a su hija con el creciente vientre y la pareja de ella, Gonzalo Zimmermann, acariciándole la panza. Cabe recordar que Marina y Gonzalo se casaron en noviembre de 2021. Ahora van por el sueño de la familia con la llegada del primer bebé.

benito fernandez 1.jpg Benito Fernández y su hija Marina.

Ante la noticia del embarazo de su hija Marina Fernández, el diseñador de alta costura Benito Fernández compartió su felicidad en las redes sociales. "Voy a ser abuelo", expresó emocionado el modisto con varios corazones en el posteo.

benito fernandez.jpg Con este posteo Benito Fernández anunció a comienzos de años que será abuelo.

En su cuenta de la red social, Benito suele compartir distintas novedades sobre sus trabajos pero esta vez hizo espacio para un momento de su vida muy lindo.