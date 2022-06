El tremendo parecido de Mariano de la Canal y Duki que revolucionó las redes

Lo cierto es que en medio de esta revolución musical del rapero de 25 años, Mariano de la Canal compartió una imagen en Instagram que rápidamente se viralizó.

mariano de la canal.jpg

En su cuenta de la red social, el influencer subió una imagen lookeado como el cantante y con el montaje de sus tatuajes en el rostro, lo que daba un tremendo parecido físico con el popular artista.

"Me falta la Emi nomás", expresó con humor Mariano en su posteo, haciendo referencia a Emilia Mernes, actual novia de Duki. La foto generó gran repercusión y se viralizó debido al impactante parecido entre los dos.

El fan de Wanda Nara causó sensación desde las redes con la imagen que compartió con su parecido al Duki.

mariano de la canal 1.jpg

Wanda Nara le hizo un costoso regalo a Mariano de la Canal

Mariano de la Canal mostró en su cuenta de Instagram el costoso regalo que le hizo Wanda Nara."Gracias wanda_nara por este regalito", escribió en sus historias de Instagram el actor y subió una foto en la que se lo ve posando con una cartera exclusiva de Christian Dior.

"Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad. Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior", le contó el fan de Wanda a revista Pronto.

Además contó que se puso a averiguar el precio del regalo: "No lo puedo creer: es una cartera que vale más de tres mil dólares y no sé si quedármela o venderla".