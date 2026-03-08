El llamativo trabajo de Noah Bublé, el hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé, que sorprendió a todos

“¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?”, escribió la actriz en el pie de foto, donde también se puede ver la sombra del niño en algunas de las tomas.

La publicación dejó ver a Noah en pleno proceso de descubrimiento creativo, mientras su madre se prestó con entusiasmo como modelo para las primeras pruebas detrás de cámara.

Para la ocasión, Lopilato eligió un look cómodo y relajado, ideal para una tarde de paseo. La actriz combinó jeans anchos con una remera blanca básica y un suéter rojo intenso, que terminó convirtiéndose en el elemento más llamativo de las imágenes.

El outfit se completó con una riñonera de Louis Vuitton, sumando un toque de lujo a un estilismo simple y funcional pensado para caminar por la ciudad.

Las fotos no solo despertaron ternura entre los seguidores de la actriz, sino que también abrieron el debate en redes sobre el talento del pequeño y la importancia de incentivar la creatividad en los chicos desde temprana edad. Muchos usuarios incluso destacaron la naturalidad de las imágenes, señalando que transmiten una frescura que muchas veces se pierde en producciones más elaboradas.

Luisana Lopilato 3-

Luisana Lopilato 2

Luisana Lopilato 1

Luisana Lopilato 4

Cuál fue la tragedia que golpeó a Luisana Lopilato y Michael Bublé como familia

Semanas atrás, la localidad de Tumbler Ridge, Canadá quedó marcada por una tragedia que estremeció a todo el país. El ataque armado, protagonizado por una joven de 18 años con antecedentes de salud mental, dejó víctimas en una vivienda y en una escuela secundaria antes de que la agresora se quitara la vida. El impacto fue inmediato: la conmoción generó una ola de mensajes de solidaridad.

Entre esas voces se destacó la de Michael Bublé, quien eligió hablar en nombre de su familia, incluyendo a Luisana Lopilato. “Lo que ocurrió en Tumbler Ridge es devastador, y mi corazón está roto por las familias y seres queridos que enfrentan un dolor que nadie debería tener que soportar”, escribió el cantante, conmovido.

El artista profundizó en su sentir: “Como padre, una tragedia sin sentido como esta toca un lugar difícil de describir con palabras. Uno piensa en las familias cuyas vidas han cambiado para siempre”.

Y cerró con un mensaje de acompañamiento: “A los padres, estudiantes, maestros, socorristas y a toda la comunidad de Tumbler Ridge, mis más profundas oraciones están con ustedes”.