El llamativo trabajo de Noah Bublé, el hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé, que sorprendió a todos
Luisana Lopilato compartió en sus redes una serie de fotos muy especiales y reveló quién estuvo detrás de la cámara. El resultado llamó la atención de sus seguidores.
8 mar 2026, 08:20
En el mundo de las celebridades es habitual que cada producción fotográfica esté a cargo de equipos profesionales y fotógrafos especializados. Sin embargo, esta vez,Luisana Lopilato decidió hacer algo completamente distinto y sorprendió a sus seguidores al revelar quién fue el encargado de retratarla.
La actriz argentina argentina mostró en sus redes sociales una serie de imágenes tomadas durante un paseo familiar y contó que el responsable de las fotos fue su hijo mayor, Noah Bublé, fruto de su relación con el cantante canadiense Michael Bublé.
Con apenas 12 años, el joven tomó la cámara y capturó a su mamá en distintos rincones urbanos durante una caminata. Según dejó ver la propia Lopilato, Noah demostró tener una mirada especial para la fotografía, logrando imágenes espontáneas y naturales que rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores.
Orgullosa por el nuevo interés de su hijo, la protagonista de Casados con hijos compartió las postales en Instagram y explicó el detrás de escena del momento con un mensaje lleno de ternura.
“¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?”, escribió la actriz en el pie de foto, donde también se puede ver la sombra del niño en algunas de las tomas.
La publicación dejó ver a Noah en pleno proceso de descubrimiento creativo, mientras su madre se prestó con entusiasmo como modelo para las primeras pruebas detrás de cámara.
Para la ocasión, Lopilato eligió un look cómodo y relajado, ideal para una tarde de paseo. La actriz combinó jeans anchos con una remera blanca básica y un suéter rojo intenso, que terminó convirtiéndose en el elemento más llamativo de las imágenes.
El outfit se completó con una riñonera de Louis Vuitton, sumando un toque de lujo a un estilismo simple y funcional pensado para caminar por la ciudad.
Las fotos no solo despertaron ternura entre los seguidores de la actriz, sino que también abrieron el debate en redes sobre el talento del pequeño y la importancia de incentivar la creatividad en los chicos desde temprana edad. Muchos usuarios incluso destacaron la naturalidad de las imágenes, señalando que transmiten una frescura que muchas veces se pierde en producciones más elaboradas.
Cuál fue la tragedia que golpeó a Luisana Lopilato y Michael Bublé como familia
Semanas atrás, la localidad de Tumbler Ridge, Canadá quedó marcada por una tragedia que estremeció a todo el país. El ataque armado, protagonizado por una joven de 18 años con antecedentes de salud mental, dejó víctimas en una vivienda y en una escuela secundaria antes de que la agresora se quitara la vida. El impacto fue inmediato: la conmoción generó una ola de mensajes de solidaridad.
Entre esas voces se destacó la de Michael Bublé, quien eligió hablar en nombre de su familia, incluyendo a Luisana Lopilato.“Lo que ocurrió en Tumbler Ridge es devastador, y mi corazón está roto por las familias y seres queridos que enfrentan un dolor que nadie debería tener que soportar”, escribió el cantante, conmovido.
El artista profundizó en su sentir: “Como padre, una tragedia sin sentido como esta toca un lugar difícil de describir con palabras. Uno piensa en las familias cuyas vidas han cambiado para siempre”.
Y cerró con un mensaje de acompañamiento: “A los padres, estudiantes, maestros, socorristas y a toda la comunidad de Tumbler Ridge, mis más profundas oraciones están con ustedes”.