El regalo más romántico de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: "Te amo"

Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi siguen afianzando su historia de amor y se muestran más unidos que nunca desde las redes sociales en la vida que comparten en Turquía.
El futbolista Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un sentimental presente el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Este domingo, el futbolista del Galatasaray sorprendió a su novia con un romántico regalo por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.
La actriz compartió en su cuenta de Instagram dos fotos con el lindo obsequio que recibió por parte de su pareja: unas hermosas rosas color rosa, que ella mostró a pura felicidad con dos fotos.
"Te amo con todo mi corazón", expresó enamorada la madre de Rufina, Amancio y Magnolia en las postales sonriendo con el ramo de rosas en sus manos destacando el nuevo gesto a puro romanticismo que tuvo el deportista.
Por su parte, el ex de Wanda Nara compartió el mismo mensaje desde su cuenta y agregó completamente enamorado junto al emoji de un corazón atravesado con una flecha: "Feliz día mi amor. 8 de marzo".
Cabe recordar que Mauro Icardi está a la espera que se concrete el divorcio definitivo de Wanda Nara y existen rumores de posible boda con la China Suárez en este 2026. El periodista Gustavo Méndez contó que la fecha podría ser entre octubre y diciembre y el lugar elegido sería el Lago de Como en Italia.
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la mujer, la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.
Lejos de ser una fiesta o un día para "celebrar que existen las mujeres", se trata de una conmemoración de una lucha de 120 mujeres por mejorar sus condiciones laborales.
El 8 de marzo de 1908 quedó como un hito en la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo luego de que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, después de declarar una huelga por mejores condiciones laborales, lo que incluía igualdad de derechos.
La huelga de aquel día tenía como fin lograr la reducción de jornada laboral a 10 horas y un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades. Los dueños de la fábrica la cerraron como medida de antiprotesta. Y las mujeres se quemaron vivas.
El 3 de mayo de 1908 se llevó a cabo un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer.
Luego se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.