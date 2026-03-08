El regalo más romántico de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: "Te amo"

Por su parte, el ex de Wanda Nara compartió el mismo mensaje desde su cuenta y agregó completamente enamorado junto al emoji de un corazón atravesado con una flecha: "Feliz día mi amor. 8 de marzo".

Cabe recordar que Mauro Icardi está a la espera que se concrete el divorcio definitivo de Wanda Nara y existen rumores de posible boda con la China Suárez en este 2026. El periodista Gustavo Méndez contó que la fecha podría ser entre octubre y diciembre y el lugar elegido sería el Lago de Como en Italia.

mauro icardi romantico regalo rosas a la china suarez

mauro icardi romantico regalo rosas a la china suarez 2

mauro icardi romantico regalo rosas a la china suarez 3

Por qué se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la mujer, la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

Lejos de ser una fiesta o un día para "celebrar que existen las mujeres", se trata de una conmemoración de una lucha de 120 mujeres por mejorar sus condiciones laborales.

El 8 de marzo de 1908 quedó como un hito en la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo luego de que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, después de declarar una huelga por mejores condiciones laborales, lo que incluía igualdad de derechos.

La huelga de aquel día tenía como fin lograr la reducción de jornada laboral a 10 horas y un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades. Los dueños de la fábrica la cerraron como medida de antiprotesta. Y las mujeres se quemaron vivas.

El 3 de mayo de 1908 se llevó a cabo un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer.

Luego se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.