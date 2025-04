La alarmante revelación de Wanda Nara sobre las pericias psiquiátricas de Mauro Icardi

"Mis hijas siempre expusieron las ganas que el papá las vaya a ver a actividades, tuvieron dos actos y él podía asistir. Fue una angustia enorme recibir las fotos de las mamás del colegio y que ninguno de los dos papás estaba. Si sabía que esto pasaba, no hubiera tomado este compromiso laboral", explicó Wanda Nara.

Y agregó con desilusión: "Había elegido una remera para darle una sorpresa al papá, que me lo había mostrado, y la sorpresa se la llevó mi hija porque el papá nunca llegó a verla. Son todas situaciones muy dolorosas".

Luego, Marixa Balli le preguntó cuál era la verdadera personalidad de Mauro Icardi y Wanda sorprendió con un impactante dato sobre las pericias psiquiátricas al futbolista.

"En diciembre, y no me pasó cuando me separé de Maxi (López), nos pidieron a los dos que hiciéramos una pericia psiquiátrica. La mía, a las 48 horas, estaba depositada en el expediente. La de Mauro desapareció", comentó.

Y amplió sobre esas pericias: "La reclamamos en enero, en febrero, en marzo. Reclamábamos eso porque yo quería saber qué tipo de problema tenía porque veía situaciones que me llevaron a tomar mi decisión, nunca apareció en el expediente la pericia psiquiátrica. Le volvieron a hacer otra y tampoco apareció".

Consultada sobre esos episodios a las que que hizo referencia, Wanda afirmó contundente: "Situaciones gravísimas. Todo lo que está pasando es una situación que una persona en sus cabales normales no las hace. No las haces ni a tu propio enemigo una cosa así y menos por tus hijos"

"Yo quiero pensar que lo hace para lastimarme o porque realmente está mal, nadie en su sano juicio expone a chiquitas a semejante sufrimiento", cerró Wanda.

wanda nara lam.jpg

Wanda Nara reaccionó a los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: "No los voy a..."

El fin de semana comenzaron a circular fuertes rumores acerca de un posible embarazo de la China Suárez con Mauro Icardi y en LAM, América Tv, Wanda Nara fue consultada al respecto.

“¿Es cierto que les hablaron de la posibilidad de un hermanito?”, le preguntó directamente Ángel de Brito en medio de un móvil desde el aeropuerto.

Sin embargo, Wanda respondió: “Yo con eso no me voy a meter porque ya es parte de la intimidad de ellos y no voy a ser igual. No los voy a exponer”.

“A mí me cuentan que tus hijas fueron a recorrer la mansión, que la China las llevó a ver los diferentes ambientes y había una puerta cerrada donde no las dejó entrar y les dijo 'este es un cuarto que es un sorpresa y en unos días tu papá les va a explicar'”, insistió Yanina Latorre.

De todas formas, la conductora decidió mantener su postura y aseguró: “No se, la verdad que no tengo ni idea de eso. A mi no me lo dijeron, quizás es algo que las chicas lo sepan y no me lo hayan querido todavía contar. Supongo que siendo algo seria Mauro el que debería".