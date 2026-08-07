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El nuevo grito del exterior en Gran Hermano con una fuerte acusación que dejó a Pincoya en shock: "Traidora"

La inesperada partida de Juanicar por problemas personales sacudió la casa de Gran Hermano, pero en medio de la incertidumbre un nuevo grito del afuera volvió a encender la tensión entre dos participantes. Aquí, el video.

7 ago 2026, 09:31
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El nuevo grito del exterior en Gran Hermano con una fuerte acusación que dejó a Pincoya en shock: Traidora

El nuevo grito del exterior en Gran Hermano con una fuerte acusación que dejó a Pincoya en shock: "Traidora"

El nuevo grito del exterior en Gran Hermano con una fuerte acusación que dejó a Pincoya en shock: Traidora

El nuevo grito del exterior en Gran Hermano con una fuerte acusación que dejó a Pincoya en shock: "Traidora"

Con una competencia que ya superó los cinco meses al aire por la pantalla de Telefe, Gran Hermano Generación Dorada atraviesa una etapa decisiva y, como suele ocurrir en esta instancia del reality, la tensión entre los participantes aumenta minuto a minuto. Cada movimiento dentro de la casa puede modificar las estrategias y los vínculos que se fueron construyendo durante el juego.

Así las cosas, durante la noche del jueves una inesperada situación cambió por completo el clima del programa: Juanicar tuvo que dejar la competencia luego de que el Big le comunicara que su mamá estaba pasando por un inconveniente de salud y que sus familiares necesitaban contar con su presencia.

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La salida del participante generó una fuerte conmoción, especialmente en Yipio, quien quedó profundamente afectada al perder a la última persona que consideraba aliada dentro de la casa. Sin embargo, la situación se volvió todavía más compleja para ella cuando, poco después, un mensaje proveniente del exterior alteró nuevamente el escenario en perjuicio de la uruguaya.

El episodio ocurrió mientras Pincoya se encontraba en el patio fumando. En ese momento, desde afuera de la casa se escuchó un grito dirigido hacia ella con un claro mensaje sobre su compañera. La persona que logró hacerse oír expresó: "Pincoya, Yipio te mintió. Yipio es una traidora".

El grito generó un momento de incertidumbre dentro del reality, ya que los mensajes del exterior están prohibidos y pueden influir directamente en las decisiones de los jugadores. Cabe recordar que el Big les indicó en reiteradas oportunidades a los participantes que, ante cualquier manifestación externa, deben ingresar de inmediato a la casa para evitar recibir información que pueda afectar el desarrollo del juego.

Sin embargo, en las imágenes se pudo observar que Pincoya no ingresó rápidamente luego de escuchar el grito. La participante apagó tranquilamente su cigarrillo, se tomó unos instantes y comenzó a caminar hacia el interior de la vivienda. Aunque luego apuró el paso, llegó a escuchar el mensaje completo que provenía desde afuera.

Ahora, todas las miradas están puestas en la próxima gala del domingo, donde se verá si la producción de Gran Hermano Generación Dorada le impone algún tipo de sanción por lo ocurrido. Mientras tanto, Pincoya ya cuenta con una información externa que podría modificar su estrategia dentro de la casa y habrá que esperar para conocer si decide utilizarla a su favor o si optará por ignorarla.

Cómo reaccionó Yipio ante la obligada salida de Juanicar de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Este jueves por la noche se vivió uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano Generación Dorada, luego de que Juanicar tomara la decisión de abandonar la casa de manera voluntaria tras recibir una noticia familiar que lo movilizó profundamente.

El participante fue convocado por el Big al confesionario, donde recibió la información de que su mamá, Roxana, había tenido que ser internada luego de atravesar un preinfarto provocado por un fuerte pico de estrés. Ante la situación, el jugador no dudó y eligió priorizar a su familia por sobre la competencia.

En una charla cargada de emoción con el dueño de la casa, Juanicar expresó su decisión con firmeza: "Me voy con mi mamá". De esta manera, puso punto final a su participación en el reality para poder acompañar a sus seres queridos en este momento delicado.

La salida del actor generó un fuerte impacto entre sus compañeros, pero quien más sintió su partida fue Yipio. La participante quedó completamente afectada por la ausencia de uno de sus vínculos más importantes dentro del juego y volvió a atravesar una situación de mucha sensibilidad dentro de la casa.

Cabe recordar que la uruguaya ya había enfrentado momentos difíciles durante su paso por el reality, como las despedidas de Andrea del Boca en dos oportunidades, además de su propia experiencia personal dentro de la competencia.

Luego de que la noticia comenzara a procesarse en el living junto al resto de los jugadores, Yipio decidió alejarse y refugiarse en una de las habitaciones. Allí, completamente quebrada, rompió en llanto y dejó al descubierto cuánto la afectó la partida de su amigo. "Estoy harta", expresó entre lágrimas.

La reacción de la participante era esperada por los seguidores del programa, ya que desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada ambos lograron construir una relación muy cercana, que trascendió las estrategias del juego y se transformó en una de las conexiones más fuertes de la casa.

     

 

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