¡Es otra! El extremo cambio de look de Cecilia Caramelito Carrizo a los 52 años que hizo estallar todo
Con una apuesta audaz, Cecilia Caramelito Carrizo renovó por completo su imagen y generó una ola de reacciones. Mirá el drástico cambio de la conductora con el que sorprendió a todos.
12 feb 2026, 12:41
¡Es otra! El extremo cambio de look de Cecilia Caramelito Carrizo a los 52 años que hizo estallar todo
En el universo del espectáculo, donde la imagen es casi una carta de presentación, los cambios de look suelen ser moneda corriente. Las figuras se reinventan una y otra vez, siguiendo las tendencias y marcando estilo. Y en ese contexto, quien decidió dar un paso fuerte en las últimas semanas fue Cecilia “Caramelito” Carrizo, que dejó atrás su sello clásico y sorprendió con una transformación total.
Si bien durante el año pasado ya había llamado la atención al sumar un flequillo descontracturado —aunque conservando su tradicional melena rubia—, esta vez fue mucho más allá. La conductora apostó por un giro radical que la mostró completamente distinta y generó una ola de reacciones en redes.
Desde su cuenta oficial de Instagram, compartió el resultado y no escatimó en agradecimientos para el equipo que la acompañó en este proceso. “Hacen magia siempre. Los adoro. Gracias Horacio y Mariana. Renacer y volver a empezar siempre”, escribió, mencionando a su peluquería de confianza. El mensaje no pasó inadvertido y fue leído por muchos como algo más que un simple cambio estético.
Lo cierto es que Caramelito dejó el rubio que la caracterizó durante años y se animó a un tono castaño que modificó por completo su imagen. Además, eligió un corte carré, moderno y prolijo, que enmarcó su rostro y acentuó la sensación de renovación. El impacto fue inmediato: sus seguidores no tardaron en manifestarse y llenaron la publicación de elogios. “Hermosa como siempre”, fue uno de los comentarios que más se repitió entre quienes celebraron su nueva etapa.
Pero la transformación no se limita únicamente a lo estético. En paralelo a este cambio, Cecilia también atraviesa un presente profesional activo. También a través de sus redes sociales, contó que comenzó un nuevo proyecto televisivo en Unife TV, titulado “Viva la vida”. Entusiasmada por esta etapa, expresó su gratitud hacia el público que la acompaña día a día: “Gracias por tanto cariño y acompañarnos todas las mañanas”, escribió.
El respaldo de la audiencia no es casual. Muchos de quienes hoy la siguen crecieron viéndola en ciclos infantiles que marcaron época, como Caramelito en Barra, y continúan apoyándola en cada desafío. Con nueva imagen y nuevos proyectos, Cecilia demuestra que reinventarse también puede ser una forma de volver a empezar.
Con quién está casada Cecilia Caramelito Carrizo y cuál es su historia de amor
Cecilia “Caramelito” Carrizo volvió a apostar al amor con el hombre que la acompaña desde hace más de dos décadas. La conductora está casada con Damián Giorgiutti, padre de sus dos hijos, Lolo (15) y Benito (18), y compañero de una historia que atravesó momentos felices, crisis y una reconciliación que terminó en boda.
La pareja lleva más de 25 años juntos. En 2023 atravesaron una separación temporal que incluyó un breve romance de Cecilia con el actor Coco Sily, relación que duró poco más de un mes. Sin embargo, el vínculo con Damián no estaba cerrado. Con el foco puesto en la familia y en sus hijos, decidieron darse una nueva oportunidad.
La reconciliación no solo consolidó el vínculo sino que dio paso a un paso decisivo: formalizar la unión. El 7 de noviembre de 2024 se casaron en una ceremonia civil íntima en el Registro Civil de Recoleta, en Buenos Aires. Fue alrededor del mediodía, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos.
En un momento cargado de emoción, sus hijos fueron protagonistas al entregarles la tradicional libreta roja tras la firma. Luego, celebraron con un brindis privado en un restaurante cercano, en un clima cálido y familiar.
Caramelito eligió para la ocasión un vestido strapless off-white midi diseñado por Marcela Daff, que combinó con stilettos nude y un rodete bajo. Ella misma definió esta nueva etapa como “un regalo del universo”, frase que también utilizó para describir lo que significó el matrimonio después de haber superado dificultades.
Damián, visiblemente emocionado, expresó: “a partir de ahora y para siempre, todos juntos”, dejando en claro que la familia fue el eje central de la decisión. Cecilia, por su parte, destacó especialmente la propuesta de él, sellando así una historia que, lejos de quebrarse, logró fortalecerse.
Giorgiutti es un reconocido arquitecto y diseñador de interiores argentino, especializado en locales comerciales y emprendimientos gastronómicos como bares, panaderías y heladerías. Inició su carrera como escenógrafo de televisión, experiencia que impulsó su desarrollo profesional antes de enfocarse de lleno en la arquitectura y la decoración. Es considerado por muchos como “el número uno” en interiores en Argentina y mantiene un perfil activo en Instagram, donde promociona sus trabajos.