¡Es otra! El extremo cambio de look de Cecilia Caramelito Carrizo a los 52 años que hizo estallar todo

Pero la transformación no se limita únicamente a lo estético. En paralelo a este cambio, Cecilia también atraviesa un presente profesional activo. También a través de sus redes sociales, contó que comenzó un nuevo proyecto televisivo en Unife TV, titulado “Viva la vida”. Entusiasmada por esta etapa, expresó su gratitud hacia el público que la acompaña día a día: “Gracias por tanto cariño y acompañarnos todas las mañanas”, escribió.

El respaldo de la audiencia no es casual. Muchos de quienes hoy la siguen crecieron viéndola en ciclos infantiles que marcaron época, como Caramelito en Barra, y continúan apoyándola en cada desafío. Con nueva imagen y nuevos proyectos, Cecilia demuestra que reinventarse también puede ser una forma de volver a empezar.

Caramelito Carrizo 2

Con quién está casada Cecilia Caramelito Carrizo y cuál es su historia de amor

Cecilia “Caramelito” Carrizo volvió a apostar al amor con el hombre que la acompaña desde hace más de dos décadas. La conductora está casada con Damián Giorgiutti, padre de sus dos hijos, Lolo (15) y Benito (18), y compañero de una historia que atravesó momentos felices, crisis y una reconciliación que terminó en boda.

La pareja lleva más de 25 años juntos. En 2023 atravesaron una separación temporal que incluyó un breve romance de Cecilia con el actor Coco Sily, relación que duró poco más de un mes. Sin embargo, el vínculo con Damián no estaba cerrado. Con el foco puesto en la familia y en sus hijos, decidieron darse una nueva oportunidad.

La reconciliación no solo consolidó el vínculo sino que dio paso a un paso decisivo: formalizar la unión. El 7 de noviembre de 2024 se casaron en una ceremonia civil íntima en el Registro Civil de Recoleta, en Buenos Aires. Fue alrededor del mediodía, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos.

Casamiento Caramelito.png

En un momento cargado de emoción, sus hijos fueron protagonistas al entregarles la tradicional libreta roja tras la firma. Luego, celebraron con un brindis privado en un restaurante cercano, en un clima cálido y familiar.

Caramelito eligió para la ocasión un vestido strapless off-white midi diseñado por Marcela Daff, que combinó con stilettos nude y un rodete bajo. Ella misma definió esta nueva etapa como “un regalo del universo”, frase que también utilizó para describir lo que significó el matrimonio después de haber superado dificultades.

Damián, visiblemente emocionado, expresó: “a partir de ahora y para siempre, todos juntos”, dejando en claro que la familia fue el eje central de la decisión. Cecilia, por su parte, destacó especialmente la propuesta de él, sellando así una historia que, lejos de quebrarse, logró fortalecerse.

Giorgiutti es un reconocido arquitecto y diseñador de interiores argentino, especializado en locales comerciales y emprendimientos gastronómicos como bares, panaderías y heladerías. Inició su carrera como escenógrafo de televisión, experiencia que impulsó su desarrollo profesional antes de enfocarse de lleno en la arquitectura y la decoración. Es considerado por muchos como “el número uno” en interiores en Argentina y mantiene un perfil activo en Instagram, donde promociona sus trabajos.