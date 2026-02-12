Filtran el escandaloso llamado de madrugada de Mauro Icardi a Wanda Nara: "Le dijo..."

“Mucho para analizar, voy a traducir algo obvio: que Mauro en la fiesta, la llamó a las 3 de la mañana alcoholizado y le dijo algo… como no sé, que quería volver”, sostuvo Pampito al leer el mensaje en redes de la mediática.

Y por su parte, Matías Vázquez la bancó: "Esta vez estoy con Wanda porque está diciendo el tipo me llama tres de la mañana, desarchivó las fotos Icardi? Sí, las desarchivó las fotos que tenían colaboración con Wanda aparecieron de golpe".

"Icardi puede ser que con unas copas de más haya recordado algo y la llamó a Wanda. ¿Por qué Wanda lo que dice es mentira? Si vamos a creeerle solo a Icardi estamos negando una realidad que Wanda pudo haber vivido", finalizó el conductor.

El polémico mensaje de Wanda Nara contra Mauro Icardi y el dardo a la China Suárez

Desde su cuenta en X, Wanda Nara volvió a reavivar su enfrentamiento con Mauro Icardi y también tiró un palito con la China Suárez, actual novia de su ex.

"Los niños y los borrachos no mienten. ¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la Justicia, con fecha de ayer”, se preguntó filosa la conductora.

Con esa línea dejó entrever que el conflicto no sólo es mediático, sino que también tendrá derivaciones legales a la brevedad. Y luego advirtió: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza”.

La frase más resonante llegó después y fue percibida como un dardo directo a la actriz: “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen”.

Y en el último tramo dejó una desafiante reflexión y pidiendo a la gente que recuerde el mensaje: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de nada ni nadie. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.

