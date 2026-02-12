Melody Luz confesó angustiada si lo perdonó a Alex Caniggia tras la fuerte crisis y separación: "Vengativa"

"¿Vos me lastimaste estando embarazada y después teniendo una hija y no te importó nada? Bueno, ahora jodete", manifestó concreta Melody Luz sobre sus fuertes dichos contra él en los medios en medio de aquel escándalo.

En ese sentido explicó los motivos que la llevaron a hacer pública los detalles de su separación: "Yo lo conté porque él en su momento estaba con la nena y no me respondía, entonces yo en la calentura, ¿no me respondes? Hola, tengo algo para contarte. Hoy en día toda esa experiencia me ayudó a madurar y aprender", reconoció.

En cuanto a su corta relación con el cocinero Santiago del Azar, Melody reconoció que fue de alguna manera algo en contra de Alex: "Sinceramente y viéndome hacia atrás, lo hice un poco de vengativa", se sinceró.

Melody Luz habló de la monogamia en la pareja y si lo perdonó a Alex Caniggia

En otro pasaje de la entrevista, Melody Luz se refirió al concepto de monogamia y en la pareja y cuál es el replanteo interior que hace en cuanto a este punto.

"Estamos en un vínculo monogámico. Yo también me estoy replanteando esto del deseo fuera de lo que es el amor. A veces el deseo está, que te calienten otras personas no significa que me ames menos. Estoy intentando entenderlo", indicó la bailarina.

Y agregó al respecto sobre el conflicto que tuvo con Alex Caniggia: "Sí me parece que no está bien que, si tu mujer está embarazada o acaba de parir, y vos te estás por ir a España tres meses y ella te va a bancar con tu bebé acá, es una falta de respeto hablarte con otras".

Y sobre el final se quebró cuando fue consultada si ya lo perdonó al padre de su hija Venezia: "No te puedo decir que lo perdoné 100% porque un proceso tan lindo como llevar vida adentro y saber que tu pareja se está hablando con otras es como... Yo se lo dije a él, si sabía que esto iba a ser así, no sé si la hubiese tenido a Venezia y es algo que me duele porque a mi hija la amo con todo mi corazón. Pero pasar un proceso tan lindo sabiendo que vos me estás faltando el respeto es como querer pegar un vaso de vidrio", cerró.