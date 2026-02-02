La cruel confirmación de Griselda Siciliani tras el pasacalles de Luciano Castro: "Hace varias semanas..."

Embed

Lo cierto es que en medio del debate por este tema, Griselda Siciliani habló por primera vez y le aseguró a Pochi que está separada de Luciano Castro. "Ya está, no va más. Estoy separada hace varias semanas", afirmó tajante la actriz. Lejos de conmoverla, el gesto del actor solo logró enfurecer a la actriz.

El viernes, Paula Varela había contado en Intrusos (América TV), tras hablar con la actriz, que la exposición mediática fue el detonante de la ruptura. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. No es el cuerno en sí, eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar. Es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, relató la periodista.

Griselda Siciliani explotó con Luciano Castro después del pasacalles en su casa

Qué dijo Sabrina Rojas sobre el desesperado pasacalles de Luciano Castro a Griselda Siciliani

El sábado se viralizó rápidamente una imagen en redes que volvió a poner en el centro de escena a Luciano Castro y Griselda Siciliani, tras aquellos polémicos audios del actor hablándole a otra mujer en tono español en medio de su viaje a Madrid a fines del año pasado.

Fue en la cuenta de X del ciclo LAM (América TV) donde se mostró la imagen de un curioso y romántico pasacalles que apareció en el frente de la vivienda de la actriz y que sería idea de Castro en su búsqueda contra reloj por reconciliarse con ella tras el escándalo.

"Me contaron que Luciano Castro está desesperado por reconquistar a Griselda Siciliani y le mandó a poner en la puerta de la casa un pasacalles, miren esto, impresionante", remarcó el panelista Pepe Ochoa desde el lugar de los hechos y mostrando el mensaje que sorprendió a todos los vecinos.

Lo cierto es que en redes sociales la imagen rápidamente tomó mucha repercusión y quien dio su ácida visión del tema es Sabrina Rojas, ex del galán. La conductora utilizó sus redes sociales para dar su opinión del tema con directa ironía y sin mencionar ningún nombre en particular.

“Quiero creer que no es real”, describió en una de sus historiasacompañando el texto con un conocido clip del actor y humorista brasileño Eduardo Sterblitch con gesto de desconcierto y risa.

Y luego profundizó su reacción: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad. Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”.

A esas palabras Sabrina Rojas sumó un video en el que un joven cae al lanzarse desde una escalera, graficando así sus palabras. Y cerró picante: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.