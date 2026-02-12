El drama oculto del exbailarín de Wanda Nara: sufrió en silencio y murió a los 42 años

El 27 de noviembre de 2018, a los 42 años, su vida se apagó en silencio. Apenas una semana antes había recibido los últimos aplausos sobre el escenario.

Cómo fue el explosivo descargo de Wanda Nara en el que fulminó a la China Suárez

Wanda Nara compartió en sus redes un mensaje que desató un verdadero revuelo. Sin dar nombres concretos, sus palabras fueron interpretadas como un ataque directo hacia la China Suárez, en medio de la tensión que vuelve a vincularla con Mauro Icardi.

La empresaria abrió su publicación con una sentencia punzante hacia su ex: “Los niños y los borrachos no mienten. ¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la Justicia, con fecha de ayer”. Con esa declaración dejó entrever que el conflicto no se limita al plano mediático, sino que podría tener consecuencias judiciales.

El descargo continuó con otra advertencia: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza”, mostrando su inquietud por el impacto en la familia y subiendo la intensidad de la disputa. Más adelante, lanzó la frase que más repercusión tuvo y que fue vista como un golpe contra la actriz: “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen”.

En el cierre, Wanda dejó una reflexión con tono desafiante: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de NADA ni NADIE. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.

La publicación se viralizó rápidamente y volvió a encender una disputa que, lejos de apagarse, cada semana suma un nuevo capítulo.

Tweet Wanda Nara