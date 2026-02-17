Impactante confesión de Thiago, el hijo de Nazarena Vélez, sobre la muerte de su papá: "Nunca le dije..."
El hijo más chico de Nazarena Vélez se animó a abrir su corazón. Con apenas 15 años, Thiago Rodríguez recordó el impacto que tuvo en su vida la partida de Fabián Rodríguez y reveló cómo aprendió a convivir con ese vacío.
17 feb 2026, 11:53
A poco de cumplirse 12 años de la trágica muerte de Fabián Rodríguez, cuando aquel 24 de marzo de 2014 se quitó la vida ahogado por las deudas de su productora Jaz Producciones, fue Thiago -el hijo que tuvo Nazarena Vélez- quien recientemente a sus 15 años habló públicamente por primera vez tan abiertamente del tema.
Lo cierto es que no sólo se aminó a repasar aquella tragedia familiar que sin duda los marcó para siempre, sino también de cómo salieron adelante y qué lugar ocupa hoy el Bocha -Santiago Caamaño-, la actual pareja de su mamá.
“Lo considero como un padre, pero nunca le dije papá. Obviamente lo considero como si fuese mi viejo. No es fácil estar con un nene de cuatro años que perdió a su padre y acompañarlo en un proceso tan difícil. Yo estaba en segundo grado y El Bocha me acompañó en toda la primaria y ahora está viviendo conmigo en mi secundaria”, confió Titi -tal como lo llama cariñosamente Nazarena-, pleno de cariño y agradecimiento hacia el novio de su mamá.
Claramente en un primer momento la relación entre ellos no fue fácil. Para Thiago -y para cualquier chico que viniese de una pérdida semejante- no fue sencillo aceptarlo. Pero el tiempo hizo lo suyo y, paciencia y amor mediante, el vínculo echó raíces fuertes al punto de llegar a quererlo como a un padre.
Por aquel entonces, cuando Fabián terminó con su vida, Thiago tenía cuatro años. Y tras el paso de más de una década, hoy ya todo un adolescente repasó cómo es hoy su vida junto a su mamá y cómo lo afectó la muerte de su papá, a pesar de admitir no tener demasiados recuerdos dado que era muy chiquito.
“Tenía cuatro años cuando pasó todo. Cada tanto lo vamos a visitar con mi mamá al cementerio. Tres o cuatro veces por año vamos. Vamos para la fecha, que es el 24 de marzo, y después capaz para alguna fecha importante. Mi vieja en ese sentido fue súper flexible y me dijo: ‘Bueno, está bien, tu papá se murió. No te voy a obligar a que vayas todos los días'. Ella siempre me dice: ‘Titi, cuando lo necesites, sabés que estoy yo. Vamos, nos hacemos un huequito. No es que vamos a llorar o nada de eso. Vamos 15 minutos y listo’”, reveló en diálogo con Pronto.
Al tiempo que sobre su recuerdo y cómo lleva a cuestas semejante drama familiar, el joven reveló positivo: “Vamos, charlo con él ahí lo que puedo, así sean 15 minutos o 20. Depende del tiempo que yo necesite, pero sí, sí, sí. Lo voy a visitar y no lo voy a dejar de hacer bajo ningún punto de vista. No me acuerdo de él, sinceramente. En base a anécdotas y fotos, sé que era un buen hombre. Y bueno, en el alma lo sigue siendo. Me dio la vida para que yo después lo pueda conocer a El Bocha. ¡Así que imaginate! Creo que todo pasa por algo”.
Cómo empezó la historia de amor entre Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, y en qué contexto
La historia de amor entre Nazarena Vélez y Santiago Caamaño nació casi sin buscarla, en pleno verano de 2019 y arriba de un escenario. Fue en enero, durante la temporada teatral en Mar del Plata, cuando ambos compartieron elenco en la obra “Verdades Mentirosas”. Lo que comenzó como un vínculo estrictamente profesional terminó convirtiéndose en un romance que, con el paso del tiempo, se consolidó y ya lleva más de seis años.
Según trascendió, fue Santiago quien dio el primer paso. La invitó a tomar unas cervezas para distender el clima y romper el hielo, aunque en ese momento no se trató de una cita formal. Nazarena, que al principio lo prejuzgó y pensó que podía aburrirse con él, terminó sorprendida por su forma de ser. La conexión fue creciendo casi sin que lo notaran.
Durante las primeras semanas decidieron mantener el noviazgo en secreto, viviendo el romance como “una actuación dentro de una actuación”, hasta que finalmente la relación salió a la luz.
El contexto personal de Nazarena no era menor. Venía de atravesar un duelo muy profundo tras la muerte de su esposo Fabián Rodríguez en 2014, por eso al comienzo le advirtió a Caamaño: “no te enamores de mí”. Sin embargo, el flechazo fue inmediato para él desde ese 7 de enero, y apenas un mes y medio después fue ella quien se animó a decirle “te amo”.
Con el tiempo, la pareja formó una familia ensamblada junto a los hijos de Nazarena —Barbie, Gonzalo y Thiago— y afianzó un vínculo que nació en el teatro, pero se convirtió en una historia sólida fuera del escenario.