Impactante confesión de Thiago, el hijo de Nazarena Vélez, sobre la muerte de su papá: "Nunca le dije..."

Nazarena Vélez, Thiago y Santiago Camaño

Por aquel entonces, cuando Fabián terminó con su vida, Thiago tenía cuatro años. Y tras el paso de más de una década, hoy ya todo un adolescente repasó cómo es hoy su vida junto a su mamá y cómo lo afectó la muerte de su papá, a pesar de admitir no tener demasiados recuerdos dado que era muy chiquito.

“Tenía cuatro años cuando pasó todo. Cada tanto lo vamos a visitar con mi mamá al cementerio. Tres o cuatro veces por año vamos. Vamos para la fecha, que es el 24 de marzo, y después capaz para alguna fecha importante. Mi vieja en ese sentido fue súper flexible y me dijo: ‘Bueno, está bien, tu papá se murió. No te voy a obligar a que vayas todos los días'. Ella siempre me dice: ‘Titi, cuando lo necesites, sabés que estoy yo. Vamos, nos hacemos un huequito. No es que vamos a llorar o nada de eso. Vamos 15 minutos y listo’”, reveló en diálogo con Pronto.

Al tiempo que sobre su recuerdo y cómo lleva a cuestas semejante drama familiar, el joven reveló positivo: “Vamos, charlo con él ahí lo que puedo, así sean 15 minutos o 20. Depende del tiempo que yo necesite, pero sí, sí, sí. Lo voy a visitar y no lo voy a dejar de hacer bajo ningún punto de vista. No me acuerdo de él, sinceramente. En base a anécdotas y fotos, sé que era un buen hombre. Y bueno, en el alma lo sigue siendo. Me dio la vida para que yo después lo pueda conocer a El Bocha. ¡Así que imaginate! Creo que todo pasa por algo”.

Thiago, Nazarena Vélez y Santiago Camaña ok

Cómo empezó la historia de amor entre Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, y en qué contexto

La historia de amor entre Nazarena Vélez y Santiago Caamaño nació casi sin buscarla, en pleno verano de 2019 y arriba de un escenario. Fue en enero, durante la temporada teatral en Mar del Plata, cuando ambos compartieron elenco en la obra “Verdades Mentirosas”. Lo que comenzó como un vínculo estrictamente profesional terminó convirtiéndose en un romance que, con el paso del tiempo, se consolidó y ya lleva más de seis años.

Según trascendió, fue Santiago quien dio el primer paso. La invitó a tomar unas cervezas para distender el clima y romper el hielo, aunque en ese momento no se trató de una cita formal. Nazarena, que al principio lo prejuzgó y pensó que podía aburrirse con él, terminó sorprendida por su forma de ser. La conexión fue creciendo casi sin que lo notaran.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño

Durante las primeras semanas decidieron mantener el noviazgo en secreto, viviendo el romance como “una actuación dentro de una actuación”, hasta que finalmente la relación salió a la luz.

El contexto personal de Nazarena no era menor. Venía de atravesar un duelo muy profundo tras la muerte de su esposo Fabián Rodríguez en 2014, por eso al comienzo le advirtió a Caamaño: “no te enamores de mí”. Sin embargo, el flechazo fue inmediato para él desde ese 7 de enero, y apenas un mes y medio después fue ella quien se animó a decirle “te amo”.

Con el tiempo, la pareja formó una familia ensamblada junto a los hijos de Nazarena —Barbie, Gonzalo y Thiago— y afianzó un vínculo que nació en el teatro, pero se convirtió en una historia sólida fuera del escenario.