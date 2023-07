Escándalo: Cinthia Fernández discutió con Andrés Nara, intervino el Negro Oro y la panelista se fue del estudio

"Nosotros sabíamos la interna y la realidad de la situación. ¿Vos fuiste a la clínica? Vos estás mal informada siempre", le marcó Andrés a Cinthia, cuando se referían al episodio de salud que tuvo Wanda.

"Vos no tuviste respeto por tu hija y choluleaste", le dijo Cinthia. Y luego deslizó: "Puedo preguntar las veces que se me cante".

Al escuchar esto, el Negro Oro se metió: "No, no es así, las reglas de juego no son así". "¿No son así?", retrucó Fernández. Y el conductor contestó categórico: "No" y le pidió a Andrés que continúe su relato.

Luego, la panelista se terminó retirando del estudio en plena entrevista tras la tajante aclaración que le hizo el conductor. Clima muy tenso.

La triste noticia que recibieron Andrés Nara y su novia, Alicia Barbasola: "Les avisaron que..."

Hace unos días, Andrés, el papá de Wanda y Zaira Nara, comenzó una campaña para sumarse al Bailando 2023, que vuelve muy pronto por la pantalla de América TV.

El mediático grabó un video junto a su pareja, Alicia Barbasola, y el experto bailarín Joel Ledesma, para mostrar su talento y buscar ser convocados para el certamen.

Sin embargo, este jueves, Ángel de Brito reveló en LAM, América Tv, que Andrés y su novia no serán parte de la lista de participantes. "Hoy se cerró la lista y les avisaron que están afuera del certamen", anunció. "Son 30 participantes", añadió.

"Hablé con Alicia. Y le dije que siempre está la posibilidad de que entre como un reemplazo, como ocurre cuando alguna figura se lesiona o tiene que ausentarse por alguna razón", detalló.

Andrés y Alicia tenían una enorme ilusión por estar en la pista más famosa de la TV. "Hoy estuvieron acá en el canal, vinieron a América y me trajeron una picada para agradecernos por pasar el video que filmaron para su campaña", cerró Ángel.