Cinthia Fernández se peleó con el hermano del futbolista que se suicidó y cruzó durísima al Negro Oro

“Esa ‘varona’ está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca y la bronca la generó el referí”, decía Edgardo. “No sea irrespetuosa. Usted está juzgando a mi hermanito y no sea irrespetuosa. Cuando yo hablo, usted se calla”, arremetió el hombre mientras Cinthia le marcaba la patada en la cabeza que su hermano había dado.

Sin poder creer lo que le decía el hombre desde el móvil, Fernández se defendió afirmando: “Voy a juzgar que le dio una patada en la cabeza”, mientras el Negro Oro le pedía que se calle para continuar con el móvil. “Me callo solo porque me están callando”, disparó, mientras el entrevistado seguía cuestionando a la panelista.

“Me llamo Cinthia. Me callo porque parece que todos los hombres me están callando y no puedo ejercer mi derecho”, estalló furiosa la aguerrida panelista mientras oía: “una patada o dos no es nada”.

Así, Oscar González Oro visiblemente molesto al perder el control del programa, atinó a pedirle a Cinthia que deje hablar al invitado: “Dejame que me diga qué llamado recibió el hermano”, por lo que Fernández estalló nuevamente: “Bueno, listo. No pregunto”. “Como vos quieras, pero no interrumpas”, cerró el incómodo momento el Negro.

La mujer del futbolista que se suicidó reveló el motivo que lo llevó a tomar esa trágica decisión

La novia del Alexander Williams Tapón, el futbolista que desmayó a un árbitro de una patada en la nuca, habló este lunes con la prensa y dio precisiones de cómo fueron las últimas horas del agresor antes de quitarse la vida.

“Después de las notas que dimos (luego del ataque al árbitro), él quedó mal, se lo veía mal. No sabía qué respondernos cuando le preguntábamos qué opinaba sobre lo ocurrido, cuando él siempre se tomaba todo a la ligera”, contó Agustina en declaraciones al canal Crónica

La joven reveló, además, que luego de dialogar con los medios, él regresó a la casa que compartían y jugó con sus hijos, un nene de 2 años y un bebé de 7 meses, hasta que, poco después, salió del lugar.

“Jamás esperamos esta decisión. Él siempre se mostró fuerte. Desde que estamos juntos nos pasaron muchas cosas terribles y él jamás se rindió. Hasta que lo encontramos, ahí no lo creímos”, expresó la mujer. "Hace poco perdió a su mamá y se seguía echando la culpa porque no llegó a despedirla. ‘Yo no llegué, yo me fui, yo tenía que haberme quedado’, me decía, y la extrañaba”, contó sobre los posibles motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

En ese marco, habló sobre el ataque al árbitro Ariel Paniagua. “Yo le dije: ‘¿Cómo vas a reaccionar así?’. Me dijo: ‘Me cegué, no sé qué me pasó'. Pero había quedado todo ahí'”.

Por último, reveló el contenido del último audio que le envió. “En el audio que me mandó despidiéndose, él me dijo que cuidara a nuestros hijos, y me dijo: ‘Yo prefiero que sufran todo de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Esas fueron sus palabras antes de hacer lo que hizo. Yo estaba en casa con mis hijos”, sostuvo.