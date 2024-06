El video de Furia de Gran Hermano junto a un famoso conductor que despertó rumores de romance

En la grabación, la ex GH lo agarro de los hombros, mientras se nota que él le da un consejo. Luego, Juliana se aproxima a la mesa del animador y observa parte de la rutina del ciclo. En el clip suena de fondo Nothing's Gonna Stop Us Now de la película Me enamoré de un maniquí (1987).

En pocos minutos, los seguidores de la estratega se encargaron de impulsar un shippeo entre ellos, al que bautizaron Furiago. "Furiago es real", escribió una furiosa en un posteo en Twitter, al cual Furia dio retuit.

"Chicos basta de shippear a mi mujer con cada ser humano que se mueva", "Santiago la ama", "Él sabe que es la protagonista del programa", "Que lindos que son", "¿La está retando?, "¿Qué le estaría diciendo Santi a Furia?", fueron los comentarios que dejaron otros seguidores de la ex participante de GH.

El accidente doméstico de Furia de Gran Hermano que generó preocupación

Después de cumplir con el estricto aislamiento impuesto por protocolo de la producción de Gran Hermano, como ocurre con todos los participantes que dejaron el juego, Furia volvió a tener su teléfono y regresó a su casa.

En su cuenta de Instagram, la entrenadora de crossfit publicó un video, en el cual mostró que vivió un momento de enorme dramatismo por un descuido.

En ese posteo, Furia contó que dejó una caja de cartón, con regalos de sus fans, cerca de una de las hornallas eléctricas de su cocina. Después de unos minutos se dio cuenta que había humo por todas partes.

Enseguida, Juliana colocó la caja bajo la canilla y la situación no pasó a mayores: "¡Chicos, por Dios, no saben lo que me pasó! Acá caliento el agua.. y había al lado una caja con muchos regalos. No me di cuenta y se empezó a incendiar".

Entre risas, la ex GH advirtió que afortunadamente se dio cuenta que había humo y actuó al instante. "Ya está, me salvé. Casi incendio mi casa", concluyó.