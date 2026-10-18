Furia se planta como cantante y habla de las dificultades de su nueva carrera: "Es mucho más difícil"

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Furia habló de las dificultades de hacer música sin una discográfica

Consultada por la posibilidad de conseguir una nominación en una próxima edición de los premios, la ex Gran Hermano se mostró entusiasmada, aunque reconoció que todavía tiene un camino por recorrer.

“Hay que darle tiempo también porque con la música es bastante difícil cuando no tenés una discográfica que te acompañe. Hacerlo solito o independiente es mucho más difícil”, expresó.

Durante la entrevista, Furia también habló de sus lanzamientos y de Cristales, su propuesta de 2026, y destacó el trabajo puesto tanto en el sonido como en las letras.

La posibilidad de compartir una ceremonia con figuras de la industria representa una oportunidad para esta etapa en la que busca darle mayor lugar a su faceta musical.

La apuesta de Furia después de los realities: “Yo creo que soy una artista”

Más allá de la exposición que consiguió en televisión, Juliana dejó en claro que quiere desarrollar distintas herramientas y construir su lugar en el espectáculo.

“Cada vez que salgo de los reality me enfoco más”, aseguró sobre su preparación para bailar, cantar y actuar.

Y resumió su búsqueda con una definición contundente: “Yo creo que soy una artista y lo voy puliendo de a poco”.

Con un disco lanzado y ganas de seguir sumando experiencias, Furia apuesta a consolidar ese camino. Mientras trabaja de manera independiente, mantiene la ilusión de que su música también encuentre un lugar entre las próximas nominaciones.