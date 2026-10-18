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Una mujer fue al velorio de Fernando Confessore y estremeció a todos con una revelación sobre sus últimos días: "Fue la..."

Una mujer se acercó al velatorio del histórico meteorólogo de TN para darle el último adiós y sorprendió al contar una emotiva anécdota que vivió con él en un colectivo apenas unos días antes de su fallecimiento.

18 oct 2026, 08:04
Una televidente fue al velorio de Fernando Confessore y reveló el inesperado encuentro que tuvo con él días antes de su muerte
Una televidente fue al velorio de Fernando Confessore y reveló el inesperado encuentro que tuvo con él días antes de su muerte
Una televidente fue al velorio de Fernando Confessore y reveló el inesperado encuentro que tuvo con él días antes de su muerte
Una televidente fue al velorio de Fernando Confessore y reveló el inesperado encuentro que tuvo con él días antes de su muerte

La muerte de Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años, provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo. Familiares, amigos, compañeros de trabajo y cientos de televidentes expresaron su dolor por la inesperada partida de una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

Este sábado, durante el último adiós al meteorólogo en la casa velatoria Zuccotti, una mujer se acercó para despedirlo y sorprendió a todos con una historia tan inesperada como conmovedora.

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La televidente, visiblemente emocionada, habló con las cámaras de TN y reveló que había compartido un viaje en colectivo con Confessore apenas unos días antes de su muerte, sin imaginar que aquel encuentro casual se convertiría en un recuerdo imborrable.

“Yo lo seguía de años y la semana pasada, como te contaba, viajé en el colectivo con él. Y dije: ‘Confe, en el colectivo’. Me sorprendí, me salió y se lo dije”, relató la mujer.

Su testimonio llamó especialmente la atención porque reflejó la sencillez con la que el meteorólogo se manejaba en su vida cotidiana, lejos de las cámaras y del reconocimiento que había conseguido durante tres décadas de trayectoria.

La conmovedora anécdota de una televidente con Fernando Confessore antes de su muerte

La mujer explicó que el encuentro ocurrió el miércoles anterior, cuando ambos coincidieron en un colectivo de la línea 53.

Al reconocerlo, no pudo contener su sorpresa y decidió acercarse para saludarlo y felicitarlo por su trabajo.

“Y él me dice: ‘Sí, ¿por qué no?’. Y yo fui como todos. Y bueno, le hablé, lo felicité por su trabajo, porque es bueno decirle a la gente lo que hace bien”, recordó.

Lo que parecía una situación cotidiana adquirió un significado completamente diferente cuando, pocos días después, recibió la noticia de su fallecimiento.

“Me cayó la noticia como un balde de agua fría. Algo inesperado”, confesó sobre el momento en el que se enteró de que Confessore había muerto durante la madrugada del viernes 16 de octubre, tras sufrir un infarto en su casa del barrio porteño de Versalles.

La televidente también contó que el meteorólogo formaba parte de su rutina diaria y que siempre prestaba atención a sus pronósticos antes de salir de su casa.

“Me abrigo, no me abrigo, llueve, no llueve. Y siempre lo que decimos es todo, le pega. Es un pronóstico, no es nada seguro, pero él le pegaba”, expresó con nostalgia.

El dolor de la televidente al imaginar la televisión sin Fernando Confessore

Durante la entrevista, la mujer destacó el enorme cariño que el público sentía por el histórico meteorólogo y se mostró sorprendida por la cantidad de mensajes de despedida que circularon en las redes sociales.

“Yo leí de muchas provincias, todo, y mucha gente”, señaló sobre las muestras de afecto que recibió el periodista.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de su testimonio llegó cuando imaginó cómo será volver a encender el televisor y no encontrar a Confessore dando el pronóstico del tiempo.

“Y ahora el lunes, cuando uno por costumbre quiera repetir eso, a uno se lo extraña ya cuando lamentablemente sabe que no se van a repetir los momentos”, reflexionó con tristeza.

Antes de retirarse del velatorio, la mujer resumió en una frase lo que significó para ella aquel encuentro casual en el colectivo, que hoy guarda como un recuerdo muy especial.

“Era un gran tipo”, expresó, profundamente conmovida. Su historia se convirtió en uno de los testimonios más sensibles del último adiós a Fernando Confessore y dejó en evidencia el vínculo que el meteorólogo había construido con el público a lo largo de tantos años.

Porque, más allá de su extensa trayectoria en televisión, Confessore también será recordado por la cercanía, la humildad y el cariño que despertaba entre quienes lo seguían diariamente desde sus hogares.

     

 

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