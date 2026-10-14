La tremenda revelación de Mercedes Ninci sobre la muerte del Roña Castro: “Lo dejaron...”

La muerte de Jorge "Roña" Castro a los 59 años causó un enorme dolor en todo el ambiente deportivo. El excampeón mundial de boxeo falleció mientras se encontraba en un bingo de Morón después de sufrir una descompensación.
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La periodista Mercedes Ninci habló con un hombre que se encontraba al lado del Roña Castro en el bingo al momento de su descompensación y contó qué pasó.
La muerte de Jorge "Roña" Castro a los 59 años causó un enorme dolor en todo el ambiente deportivo. El excampeón mundial de boxeo falleció mientras se encontraba en un bingo de Morón después de sufrir una descompensación.
Desde la puerta del salón de juegos, Mercedes Ninci aportó un dato impactante sobre la muerte del Roña Castro tras hablar con un testigo directo del momento en que el exdeportista comenzó a sentirse mal.
"La verdad que es conmovedor lo que pasó y además yo estuve hablando con la gente que estaba jugando al lado de él. Y hay un hombre que me dijo: lo dejaron morir. No había un enfermero, no había un médico y la ambulancia demoró 15 minutos", precisó la periodista en La mañana con Moria (El Trece).
"Estamos en pleno centro de Morón y esto pasó después de las 12 de la noche y no había tránsito. Que la ambulancia haya demorado 15 minutos es increíble", continuó.
La cronista dio paso después a la conversación que mantuvo con Marcos Tolosa, hombre que se encontraba jugando al lado del Roña Castro al momento de su descompensación, revelando impactantes detalles y qué le dijo en ese instante.
“Simplemente se descompuso. Me dice ‘me duele el pecho’ y cayó. Estaba vivo, estaba lo más bien. Lo que pasa es que no hay ninguna ambulancia acá, lo dejaron morir”, detalló el testigo visiblemente afectado.
Y el testigo cuestionó la ausencia de médicos en el bingo en ese momento y el tiempo que se perdió mientras llegaba la ambulancia solicitada: “Acá no hay ni una enfermera acá adentro, nada. Acá uno se puede morir prácticamente como le pasó a él. Le dolía el pecho, él tenía problemas de diabetes. Le dio un pico de diabetes y bueno... Pero lo han dejado morir”.
El informe forense preliminar determinó la causa del fallecimiento del exboxeador Jorge "Roña" Castro a los 59 años mientras se encontraba en un bingo de la zona de Morón.
Según informaron fuentes judiciales, el estudio determinó que el deceso se produjo por un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca. Los forenses no detectaron lesiones y concluyeron que se trató de una muerte no traumática.
El resultado aporta precisiones sobre lo ocurrido durante la madrugada, cuando el exdeportista manifestó un dolor en el pecho y debió recibir asistencia médica tras el llamado a la ambulancia.