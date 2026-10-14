La tremenda revelación de Mercedes Ninci sobre la muerte del Roña Castro: “Lo dejaron...”

La cronista dio paso después a la conversación que mantuvo con Marcos Tolosa, hombre que se encontraba jugando al lado del Roña Castro al momento de su descompensación, revelando impactantes detalles y qué le dijo en ese instante.

“Simplemente se descompuso. Me dice ‘me duele el pecho’ y cayó. Estaba vivo, estaba lo más bien. Lo que pasa es que no hay ninguna ambulancia acá, lo dejaron morir”, detalló el testigo visiblemente afectado.

Y el testigo cuestionó la ausencia de médicos en el bingo en ese momento y el tiempo que se perdió mientras llegaba la ambulancia solicitada: “Acá no hay ni una enfermera acá adentro, nada. Acá uno se puede morir prácticamente como le pasó a él. Le dolía el pecho, él tenía problemas de diabetes. Le dio un pico de diabetes y bueno... Pero lo han dejado morir”.

Los primeros resultados de la autopsia del Roña Castro

El informe forense preliminar determinó la causa del fallecimiento del exboxeador Jorge "Roña" Castro a los 59 años mientras se encontraba en un bingo de la zona de Morón.

Según informaron fuentes judiciales, el estudio determinó que el deceso se produjo por un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca. Los forenses no detectaron lesiones y concluyeron que se trató de una muerte no traumática.

El resultado aporta precisiones sobre lo ocurrido durante la madrugada, cuando el exdeportista manifestó un dolor en el pecho y debió recibir asistencia médica tras el llamado a la ambulancia.