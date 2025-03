Graciela Alfano confesó quién le sacó la foto totalmente desnuda que fue viral

“¿Te hiciste una foto desnuda?”, le preguntó Mirtha Legrand a Graciela Alfano, quien contó: “Sí, es que me encanta, estoy muy bien con mi cuerpo”.

Embed

“¿Podemos saber quién te tomó la foto?”, insistió Chiquita sobre el tema. Y la actriz de 72 años confió: “Ah, sí, es la pregunta. Me lo han preguntado porque justo me había encontrado con Ronaldinho. viste que la gente inventa. Saqué una foto con Ronaldinho en el ascensor y todos creían que Ronaldinho me había sacado la foto".

Lejos de tratarse de alguna pareja u hombre en su vida, Grace contó que le pidió a una de las chicas del hotel que la ayude a tomarse esa imagen al desnudo que tuvo gran repercusión.

"En realidad fue una de las chicas del hotel en donde yo estaba. Le dije ‘vos te tenés que quedar inmóvil acá. No te podés mover porque mi brazo está tapando justo lo que tiene que tapar. No te muevas’. Sacó una toma buenísima, se viralizó y bueno, me encantó”, comentó Alfano.

graciela alfano 2.jpg

Trascendió el motivo detrás del encuentro de Graciela Alfano y Fer Palacio que despertó rumores de romance

Anoche en LAM dieron a conocer un video contundente, donde se ve a Graciela Alfano arriba del auto del famoso DJ Fer Palacio.

La persona que envió el material al programa de Ángel de Brito precisó: "Entraron juntos a un lugar y permanecieron juntos". Enseguida, los rumores de romance no tardaron en aparecer.

En medio del revuelo por el video de Graciela Alfano y Fer Palacio, el panelista Fede Bongiorno aseguró que desde el entorno del DJ dicen que el vínculo es netamente por una cuestión comercial.

"Hablé con una muy buena fuente, me dijeron que Fer la contrató a Graciela para una presencia en un show suyo que después se va a subir a YouTube", detalló, aunque advirtió: "Nada más... por ahora".

A los 72 años, Graciela Alfano es una verdadera diosa y su vida sentimental es un misterio luego de haberse separado de Carlos Bustin.