Graciela Alfano subió una foto totalmente sin ropa a los 71 años e impactó a todos

Tan solo minutos después de la publicación, la postal comenzó a ser replicada en las redes sociales, donde hubo comentarios de todo tipo.

La mayoría de los usuarios destacaron el espectacular físico que tiene Graciela Alfano a sus más de siete décadas de vida.

Graciela Alfano

Lapidario comentario de Moria Casán y Graciela Alfano contra Susana Giménez

Moria Casán y Graciela Alfano estuvieron este sábado en La Divina Noche (El Trece), y cuando Dante Gebel presentó a Fátima Florez personificada como Susana Giménez se desató una polémica.

“Ustedes son mis amigas, me hubiera gustado estar ahí”, deslizó la imitadora y actriz en el video especial que grabó.

Sin embargo, todo fue para generar un nuevo conflicto entre las divas: “Yo pensé que era Susana por un momento”, dijo ingenuamente Alfano, a lo que rápidamente Moria tiró: “Mirá si nos va a mandar saludos si nos odia ”.

Y la One, fiel a su estilo picante y ante la mirada incrédula de Gebel, siguió: “Es que es así, Susana nos detesta, ella es muy competitiva”.

No obstante, Alfano trató de calmar las aguas con una aclaración: “Yo no me llevo con ella, no es mi amiga, pero es una persona que respeto, para llegar a ese lugar hay que ser competitiva”.

Obviamente Moria no se iba a quedar ahí y siguió tirando leña al fuego: “Susana es muy mala, malísima”, insistió. Aunque luego reconoció que ella también es muy mala: “Yo también tengo mucho de mala, todas lo tenemos”.