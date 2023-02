Gran Hermano 2022: el asqueroso momento que vivieron Camila y Daniela al limpiar la habitación de los chicos

"¡No! ¡Mirá esto, boluda!", gritó la joven pianista mientras barría enérgicamente la alfombra. "¡Aaaaah! "Estaba abierto! ¡Qué asco, boluda!", sumó Camila y "Pestañela" no paraba de repetir "Que asco, qué asco".

"Chicos, cuando tengan relaciones agarren un palelito higiénico y envuelvan las cosas. No sean cochinos, dijo Dani, y Camila continuaba indignada: "¡Mirá, boluda, esta mugre! Es un asco, boluda. Ay, qué acabo de tocar".

La repugnante confesión de Nacho de Gran Hermano 2022: "Por eso siempre tenés olor"

En las últimas horas, se filtró un momento en donde Nacho confiesa junto a la Tora que no lava sus medias desde que llegó a la casa de Gran Hermano 2022, ya que cuando lo hizo la primera semana le robaron todas las medias.

“¡Nacho, no podés tener medias así!”, se quejó la novia del muchacho. “Desde que llegué no las lavo”, se sinceró él, horrorizando a Lucila que sacaba bollos de medias de una bolsa. “¡Sos un hijo de put…, bolud…!”, arrojó, mientras Walter se quejaba. “Yo no voy a poner a lavar eso con mis cosas”, dijo.

La justificación de Nacho: “La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas”, se justificó, haciendo que Tora lance un sincericidio. “Por eso siempre dice Dani que tenés olor a patas”, le dijo.

“La primera semana llegué y como un iluso metí todas las medias a lavar. A los tres días fui a buscar al lugar donde está la ropa limpia y me quedé sin nada”, se excusó.

“Tenía cuatro pares y fui rescatando las que reconocía más las que no había puesto a lavar. Recuperé un montón más las que se fueron quedando”, detalló, mientras los dos concursantes no lo podían creer.

“En un momento dije ‘voy a poner a lavar unas camufladas que soy el único que las tiene’. ¿Qué pasó? Me las robaron. Me las robó Ariel ”, se quejó.