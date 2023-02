La repugnante confesión de Nacho de Gran Hermano 2022: "Por eso siempre tenés olor"

“¡Nacho, no podés tener medias así!”, se quejó la novia del muchacho. “Desde que llegué no las lavo”, se sinceró él, horrorizando a Lucila que sacaba bollos de medias de una bolsa. “¡Sos un hijo de put…, bolud…!”, arrojó, mientras Walter se quejaba. “Yo no voy a poner a lavar eso con mis cosas”, dijo.