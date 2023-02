Gran Hermano 2022: Romina le cortó el rostro a Julieta tras dejarla en la placa de nominados

Embed

Lo cierto es que minutos después de que Disney sacara de placa a Camila, la actriz fue a buscar a Romina para hablar y la ex diputada le cortó el rostro con contundencia.

Poggio, con cara de preocupación, le dijo a Uhrig: "¿Podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo". A lo que Romina le respondió sin levantar la mirada y siguiendo con su tarea gastronómica: "Estoy cocinando ahora Juli. Después de que termine de cocinar".

Luego, Alfa aprovechó la situación y se sumó al tenso momento con un picante comentario: "No sabía. No sabía que me iba a dejar en placa. Bienvenida a Gran Hermano 2023".

romina gh.jpg

Julieta le advirtió a Camila las verdaderas intenciones que Alfa tiene con ella tras salir de Gran Hermano 2022

La relación de Alfa y Camila no deja de generar repercusiones y opiniones de todo tipo, y este jueves en el Debate de Gran Hermano 2022 pasaron un video en el que Julieta le advierte a la joven pianista las intenciones que el hombre de 61 años tiene con ella.

"Yo a Alfa lo veo como modo paterno, nunca lo podría ver en otro ambiente, con él ya lo aclaramos", aseguró Cami y Julieta, tajante, le dijo: "No boluda, él dijo que afuera estaría con vos. Te lo digo porque lo tendrías que saber".

"Yo no chicas, mi novio más grande tuvo 25 años", respondió Camila. "En la fiesta él hizo ese comentario, te lo quería decir para que lo sepas y veas como te sentís con eso", sumó Disney, y Camila respondió: "Gracias por avisarme, pero yo siento que él no es así, que no me da ninguna señal".

Luego, con Camila ausente, se sumó a la charla Romina quien desconfía completamente de la incredulidad de la joven. "¿Se creen que no se da cuenta? Ella es más inteligente que todas nosotras juntas", añadió sin filtros la ex diputada.