Julieta le advirtió a Camila las verdaderas intenciones que Alfa tiene con ella tras salir de Gran Hermano 2022

"Yo no chicas, mi novio más grande tuvo 25 años", respondió Camila.

"En la fiesta él hizo ese comentario, te lo quería decir para que lo sepas y veas como te sentís con eso", sumó Disney, y Camila respondió "gracias por avisarme, pero yo siento que él no es así, que no me da ninguna señal".

Luego, con Camila ausente, se sumó a la charla Romina quien desconfía completamente de la incredulidad de la joven. "¿Se creen que no se da cuenta? Ella es más inteligente que todas nosotras juntas", añadió sin filtros la ex diputada.

Marcos expuso una conducta antihigiénica de Julieta en Gran Hermano 2022: "Está potente el olorcito"

Marcos Ginocchio protagonizó una momento muy divertido en la casa de Gran Hermano 2022. El salteño expuso un conducta antihigiénica de Julieta Poggio en el reality de Telefe.

Todo sucedió en el cuarto cuando Nacho Castañares levantó una prenda de ropa en el piso. "¿Qué es esto?", dijo el joven de Almagro, mientras sostenía una media sucia.

"¡Está potente el olocrito a pata de la Juli!", exclamó Marcos. "¿Qué pata...? Yo no dejé mis medias", acotó Disney, en su defensa. "Tus medias!", insistió el salteño. "¿Las que están ahí? No, esas no son mis medias", remarcó la joven.

Esta no es la primera vez que acusan a la muchacha de tener una actitud desagradable en la casa de Gran Hermano 2022. Hace unas semanas, los hermanitos la señalaron porque encontraron un almohadón manchado con materia fecal.