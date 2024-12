Gran Hermano 2024: el impresionante cambio físico de Ezequiel Ois y su inesperada conexión con la política

El joven, de 24 años, oriundo de Ramos Mejía, entró al reality con un look rockero al estilo de la banda Guns N'Roses. "Mis primos escuchaban toda esa música cuando era chico y nunca la dejé. Llevo en mi cuerpo esas bandas y me lookeo como en los '80 y '90. Me gusta la rebeldía de usar esta ropa y diferenciarme de otros", contó el jugador en su presentación.