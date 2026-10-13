Gustavo Yankelevich reveló que hacía la pareja de Darío Giordano durante el maltrato a sus hijos: "A Azul la llevaba..."

“La perito psicóloga nos hizo un test para ver en realidad quién decía la verdad, porque él decía que era inocente y que no les había pegado nunca. Nos hicieron un test psicológico a los chicos, a él y a mí, por supuesto no al mismo tiempo. Yo tuve que ir, sentarme y dibujar. Y la perito dijo que los tres chicos tenían que venir conmigo, Azul también, y que él no podía encargarse de criar a ningún hijo ni niño”, sostuvo Gustavo Yankelevich.

El productor explicó que Darío no ejercía violencia sobre Azul, la más pequeña, y por qué se decidió que siga viviendo con el padre en ese contexto.

“Ahí hablé con el juez y le dije que él a Azul no le pegaba, que si Azul venía con los chicos ella se iba a sentir muy mal porque ella nunca vio que le pegaran a los chicos”, precisó.

Qué hacía la pareja de Darío Giordano ante el maltrato a sus hijos

En ese contexto, Gustavo Yankelevich explicó cuál habría sido la acción de Miren Algañarás, esposa de Giordano, cuando el viudo de Romina Yan protagonizaba los maltratos a sus hijos mayores que contó Valentín en la entrevista con Infobae.

“Porque la pareja de Darío, cuando él empezaba a gritar y que ella ya sabía que venían los golpes atrás de los gritos, siempre empezaba por los gritos, la agarraba a Azul y se la llevaba a caminar afuera para que no los vea”, indicó Yankelevich.

“Un día Azul, más de grande, cuando los chicos le contaron todo lo que había pasado, ella dijo ‘Yo nunca vi cuando los golpeaban, yo solo vi cuando los arrastraba de los pelos por la escalera. '¿Eso es golpear?’ me preguntó, y yo le dije ‘Sí, claro’. Ella normalizó todo eso”, continuó el productor sobre lo que presenciaba la niña en la casa.

Y en cuanto al silencio de los jóvenes hasta ahora que se animaron a contar públicamente su dura historia, Gustavo Yankelevich explicó con profunda emoción que optaron por esperar que Azul termine la etapa del colegio.

“Cuando los chicos recién pudieron hablar cuando me dieron la tenencia definitiva y Azul estaba en el colegio. Y nosotros no queríamos que, por los papás, las amigas y eso, ella sienta que se tenía que cambiar de colegio o vergüenza o lo que sea. Azul hoy está en Estados Unidos y ella sabe perfectamente que en algún momento sus hermanos iban a hablar porque lo necesitaban, era sacarse una mochila que les pesaba y mucho. Y hablando en estos días con Valentín y Franco siento que están más tranquilos”, concluyó.