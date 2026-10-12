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Gustavo Yankelevich reveló por qué su nieto esperó 12 años para contar el infierno que vivía con su padre

El productor teatral rompió en silencio en Intrusos luego del desgarrador testimonio de su nieto Valentín y reveló cómo fue que él y Cris Morena se dieron cuenta de lo que pasaba. Aquí, la palabra de Gustavo Yankelevich.

12 oct 2026, 14:32
Gustavo Yankelevich reveló por qué su nieto esperó 12 años para contar el infierno que vivía con su padre

Gustavo Yankelevich reveló por qué su nieto esperó 12 años para contar el infierno que vivía con su padre

Gustavo Yankelevich reveló por qué su nieto esperó 12 años para contar el infierno que vivía con su padre

Gustavo Yankelevich reveló por qué su nieto esperó 12 años para contar el infierno que vivía con su padre

Después del desgarrador testimonio de Valentín Yankelevich, en el que reveló la violencia física y psicológica que padeció a manos de su padre tras la muerte de Romina Yan, este lunes su abuelo Gustavo Yankelevich rompió el silencio en Intrusos (América TV), donde no sólo respaldó a sus nietos sino que relató detalladamente cómo se sucedieron los hechos, cómo logró ayudarlos y por qué decidieron hablar tras 12 años.

"Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día", aseguró el empresario al comienzo de la charla y explicó que así como les pidió a Lussich y Pallares que no diesen en aquel momento la información, para cuidarlos a ellos y para que "la Justicia pudiera manejarse libre del tema mediático o público".

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Asimismo, agregó que en un principio le dieron la tenencia de Franco y Valentín por tres meses y los "monitoreaban todos los días", por lo que si exponían la situación "hubiera sido un desastre". "Íbamos a tribunales y entonces no podíamos hablar, no se podía decir, aunque los chicos tenían ganas de decir su verdad, que era la verdad", confió.

"Y cuando me dieron la tenencia definitiva, ya habían pasado tres años y medio. Ya Franco tenía 18 años ahí, y Azul estaba en el colegio. Valen también, pero a Valen no le importaba hablar o decir, pero sí le importaba a su hermana. A los dos le importaba a su hermana, a Franco y a Valentín, y a mí, a todos. Y por eso no se habló, hasta que Azul no terminara el colegio", remarcó entonces al borde del llanto.

Asimismo, reveló sobre la postura de la hermana de los chicos: "Azul terminó el colegio ya hace un año y medio, que está viviendo ahora en Estados Unidos, está estudiando allá. Y ellos lo hablaron con Azul y le dijeron, 'mirá, nosotros tenemos necesidad de contar nuestra historia. Y ella los entendió".

Cómo se dieron cuenta Gustavo Yankelevich y Cris Morena el padecimiento de sus nietos varones

Al mismo tiempo, Gustavo Yankelevich dejó en claro cómo fue que tomó conocimiento del padecimiento de sus nietos y el decisivo rol que tuvo Cris Morena. "Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris", señaló a modo de aclaración dado que en las declaraciones de Valentín el protagonista es él.

"Cris lo notó y me habló a mí y me advirtió. Me dijo, 'está pasando algo raro, prestale atención a los chicos'. La cuestión es que cuando yo le empecé a prestar atención a los chicos, en principio pensé que era algo que podía pasar, que era algo pasajero, pero cada vez era más fuerte y más grande. Sobre todo una vez que Franco empezó a pedirme de venir a vivir conmigo, y que fue el primero, porque Franco estuvo un año antes que Valentín pidiéndomelo. Después empezó Valentín, ya eran los dos los que me lo pedían", explicó.

Al mismo tiempo, tras relatar cómo de a poco los chicos le fueron contando lo que vivían con el padre, Gustavo Yankelevich recordó que le pidió a Giordano si Franco podía pasar unos días con él. Y la sorpresa fue enorme al encontrarse con una rotunda negativa. "Cuando yo me junté con Darío y le dije, 'Darío, Franco me pidió si no podía venir una semana', por supuesto no le dije a vivir conmigo, le dije una semana a pasar conmigo y él me contestó 'de ninguna manera, yo soy el dueño, hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera', y ahí dije, wow, acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba", confesó quebrado para luego relatar que tomó las riendas de manera legal para proteger sus nietos.

     

 

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