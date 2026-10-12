Gustavo Yankelevich reveló por qué su nieto esperó 12 años para contar el infierno que vivía con su padre

Asimismo, reveló sobre la postura de la hermana de los chicos: "Azul terminó el colegio ya hace un año y medio, que está viviendo ahora en Estados Unidos, está estudiando allá. Y ellos lo hablaron con Azul y le dijeron, 'mirá, nosotros tenemos necesidad de contar nuestra historia. Y ella los entendió".

Cómo se dieron cuenta Gustavo Yankelevich y Cris Morena el padecimiento de sus nietos varones

Al mismo tiempo, Gustavo Yankelevich dejó en claro cómo fue que tomó conocimiento del padecimiento de sus nietos y el decisivo rol que tuvo Cris Morena. "Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris", señaló a modo de aclaración dado que en las declaraciones de Valentín el protagonista es él.

"Cris lo notó y me habló a mí y me advirtió. Me dijo, 'está pasando algo raro, prestale atención a los chicos'. La cuestión es que cuando yo le empecé a prestar atención a los chicos, en principio pensé que era algo que podía pasar, que era algo pasajero, pero cada vez era más fuerte y más grande. Sobre todo una vez que Franco empezó a pedirme de venir a vivir conmigo, y que fue el primero, porque Franco estuvo un año antes que Valentín pidiéndomelo. Después empezó Valentín, ya eran los dos los que me lo pedían", explicó.

Al mismo tiempo, tras relatar cómo de a poco los chicos le fueron contando lo que vivían con el padre, Gustavo Yankelevich recordó que le pidió a Giordano si Franco podía pasar unos días con él. Y la sorpresa fue enorme al encontrarse con una rotunda negativa. "Cuando yo me junté con Darío y le dije, 'Darío, Franco me pidió si no podía venir una semana', por supuesto no le dije a vivir conmigo, le dije una semana a pasar conmigo y él me contestó 'de ninguna manera, yo soy el dueño, hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera', y ahí dije, wow, acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba", confesó quebrado para luego relatar que tomó las riendas de manera legal para proteger sus nietos.