Difunden el video más íntimo y polémico de Luana Fernández de Gran Hermano

La cercanía sentimental con Franco Zunino desde el inicio del reality fue muy comentado y también puesta en duda por otros participantes que la calificaron ese vínculo como show o estrategia para ganar notoriedad.

Lo cierto es que en las redes sociales se viralizó en las últimas horas una entrevista que Luana Fernández brindó una emisión de Elo Podcast grabada años atrás.

En la misma se ve como el conductor le pide a la morocha que pruebe un chupetín, generando una escena que fue revivida y muy comentada por los usuarios de redes y característica del programa que se marcaba por su estilo humorístico, bizarro y polémico.

“Te gusta el chupetín?”, le preguntó en un tono de coqueteo que se volvió constante. "Si obvio, ¿a quién no?", respondía la actual participante de Gran Hermano.

Y al momento de chupar el chupetín, Elías comentó: "Bueno a ver esa carita ¡Ah sos una atrevida! Después se enojan los hombres...". Y ella retrucó picante: "Pero que se queden con ganas también".

La escena que se vio al aire en aquel momento en el streaming fue compartida por varias cuentas en redes y dio que hablar despertando diversas posturas a favor y en contra de la joven de José C. Paz.

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El mensaje familiar que desestabilizó a Luana en Gran Hermano

Luana Fernández recibió un mensaje de su familia en la casa de Gran Hermano y esas palabras la impactaron de lleno, abriendo un debate dentro y fuera de la casa.

"¿Quién creés que te manda esto?", le preguntó Santiago del Moro antes de leerle las frases. "Mis hermanas y mi mamá", respondió la joven con expectativa. El conductor ahí reveló: "Familia y amigos" y compartió las palabras que generaron impacto: "Desconfía y despertá".

La reacción de Luana fue inmediata: "Wow, son muy parecidas entre sí. O sea, son diferentes y parecidas a la vez". Y agregó: "Me siento identificada mucho con todo lo que viene pasando. Pero creo que ya desperté".

Cuando le consultaron de cuándo eran esas palabras, el conductor le aclaró sin dar demasiados detalles: "De los últimos días", a lo que la joven lanzó: "Qué fuerte".