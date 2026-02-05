Evangelina Anderson enfrentó los fuertes rumores de romance con Maxi Kilates: "Es..."

En medio de su “separación” de Ian Lucas, Evangelina Anderson volvió a ser vinculada a un romance, esta vez con el cantante Maxi Appap, de 18 Kilates y expareja de La Tora Villar.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Evangelina Anderson fue interrogada sobre las versiones que aseguraban que estaba con Maxi Kilates tras su separación de Ian Lucas. Su palabra en la nota.
En medio de su “separación” de Ian Lucas, Evangelina Anderson volvió a ser vinculada a un romance, esta vez con el cantante Maxi Appap, de 18 Kilates y expareja de La Tora Villar.
Fiel a su estilo, la modelo decidió mantenerse al margen: no negó ni afirmó los rumores, optando por el silencio mientras la especulación crecía. Sin embargo, la prensa no perdió oportunidad: varios periodistas y canales estuvieron atentos, tratando de obtener una declaración que confirmara o desmintiera el vínculo.
Este 5 de febrero, finalmente, varios medios de América TV lograron hablar con Eva a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), y allí dejó en claro, al menos de manera provisoria, qué fue lo que pasó entre ambos.
“¿Conociste a Maxi Kilates? Se dice que fuiste a su show y no subiste historias”, le consultó uno de los cronistas en el lugar. “No, no, no. ¿Viste todo lo que dicen? ¡Es mentira!”, respondió la modelo de manera contundente. “Martín Salwe dijo que vos pediste ir a su camarín”, insistió Rodri Bar, cronista de SQP (América TV).
Allí, la respuesta de Anderson se dirigió principalmente al periodista que había dado origen al rumor, y no hizo más que desmentirlo e indignarse por los dichos.
Según revelaron en LAM (América TV), Evangelina Anderson habría empezado a acercarse a Maximiliano Appap, conocido artísticamente como Maxi Appap, cantante de 18 Kilates y ex novio de Lucila “la Tora” Villar tras cortar el vínculo afectivo que tenía con Ian Lucas.
Carolina Molinari aportó los primeros detalles sobre este encuentro, con una Eva intentando pasar desapercibida: “El sábado pasado, la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida. Él es Maxi Kilates”.
Fue en ese momento que la posible relación generó ciertas dudas por el pasado de él. Marisa Brel, muy cercana a La Tora Villar, no dudó en advertirle a Evangelina sobre el pasado de Maxi: “Le hizo de todo, todo lo que está mal”, lanzó, generando un clima de alerta respecto a esta posible nueva historia que se estaba gestando.
Pepe Ochoa aportó más contexto sobre la relación anterior de Maxi con la ex Gran Hermano, siendo todavía más directo: “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Durante el último tiempo de la relación, lloró mucho”.
“Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos, se portó muy desprolijo con las madres, ojalá esté acomodado ese tema”, sumó Juli Argenta, asegurando que alguien cercana a ella también tuvo un vínculo con el cantante y la experiencia no fue la mejor.