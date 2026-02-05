Evangelina Anderson enfrentó los fuertes rumores de romance con Maxi Kilates: "Es..."

Allí, la respuesta de Anderson se dirigió principalmente al periodista que había dado origen al rumor, y no hizo más que desmentirlo e indignarse por los dichos.

Qué dijeron de Evangelina Anderson y Maxi Kilates

Según revelaron en LAM (América TV), Evangelina Anderson habría empezado a acercarse a Maximiliano Appap, conocido artísticamente como Maxi Appap, cantante de 18 Kilates y ex novio de Lucila “la Tora” Villar tras cortar el vínculo afectivo que tenía con Ian Lucas.

Carolina Molinari aportó los primeros detalles sobre este encuentro, con una Eva intentando pasar desapercibida: “El sábado pasado, la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida. Él es Maxi Kilates”.

Fue en ese momento que la posible relación generó ciertas dudas por el pasado de él. Marisa Brel, muy cercana a La Tora Villar, no dudó en advertirle a Evangelina sobre el pasado de Maxi: “Le hizo de todo, todo lo que está mal”, lanzó, generando un clima de alerta respecto a esta posible nueva historia que se estaba gestando.

Pepe Ochoa aportó más contexto sobre la relación anterior de Maxi con la ex Gran Hermano, siendo todavía más directo: “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Durante el último tiempo de la relación, lloró mucho”.

“Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos, se portó muy desprolijo con las madres, ojalá esté acomodado ese tema”, sumó Juli Argenta, asegurando que alguien cercana a ella también tuvo un vínculo con el cantante y la experiencia no fue la mejor.