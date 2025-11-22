Jimena Barón mostró orgullosa la sorprendente habilidad que su bebé adquirió con tan sólo cinco meses

"No sé cuán normal es. Acaba de cumplir cinco meses... Es el más bueno del mundo", se preguntó entonces la actriz mientras se veía al benjamín de la familia sosteniendo el biberón con sus propias manos.

Claro que acto seguido, y previendo posibles críticas virtuales, Jimena se encargó de aclarar que no es que se desliga de la alimentación del pequeño, sólo que quiso compartir la habilidad de su hijo. "Se la doy también con mucho amor... les estoy mostrando que tiene simplemente el skill de hacer esto", y concluyó dejando en claro que "no es que toma la mamadera solo" en la cotidianeidad de la rutina diaria.

Arturo tomando solo la mamadera

Por qué Jimena Barón todavía no mostró la carita de su hijo Arturo

El mes pasado, Jimena Barón armó las valijas y viajó a Miami junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo. Sin embargo, lo que parecía un viaje familiar más terminó teniendo un giro inesperado cuando también apareció en Estados Unidos Momo Osvaldo, su hijo mayor, quien inicialmente se había quedado en la Argentina para no ausentarse del colegio. La sorpresa terminó siendo uno de los momentos más emotivos de la escapada.

De regreso en Buenos Aires, la artista decidió compartir una intimidad de aquel viaje y contó que la familia había decidido aprovechar esos días para hacer algo muy esperado: mostrar por primera vez el rostro del pequeño Arturo. La idea era inmortalizar el momento con una foto familiar junto a Palleiro y los dos hijos, una imagen que marcaría oficialmente la presentación del bebé ante el público. Pero, aunque lo intentaron en más de una ocasión, nada salió como lo planearon.

Según explicó la propia Jimena, ninguna de las imágenes terminó cumpliendo con las expectativas que tenían. Por eso, quienes están ansiosos por conocer la carita del niño tendrán que seguir esperando. La actriz lo expresó con humor a través de un posteo en sus redes sociales, donde escribió: “El kiwi que me tocó me representa. Aguante la familia, los hijos y el amor. Las montañas rusas también. Gracias Jesucito querido, te rezamos fuerte para agradecerte, como Arturito”. Sus palabras acompañaron una foto donde se la ve con el bebé mirando el mar, ambos de espaldas a la cámara.

IG Jimena Barón - por qué no mostró aún la cara de Arturo

En la misma publicación, aprovechó para reconocer el apoyo y cariño de algunas personas clave en su círculo íntimo. “A mi amorcito que jamás le digo así pero se pasó (hizo viajar a Momo para sorprenderla), así que hoy sí Matías Palleiro”, expresó con ternura y gratitud. Luego, continuó con otros agradecimientos, destacando que su suegra quedó fascinada con el bebé, mientras ella volvió a subirse a montañas rusas a solo meses de haber dado a luz. También mencionó el rol fundamental de su hermana Isabel y de Brie por el apoyo en cuestiones de permisos y organización del viaje. “Y a Dios, siempre a Dios. Gracias”, cerró.

Finalmente, explicó por qué el plan de presentar a Arturo no funcionó como pensaban. “Intentamos presentar a Arturo con una foto preciosa de los cuatro y no lo logramos… Ojos cerrados, salen bien dos y dos como el or... Bostezos, el preadolescente se toma el palo. ¿Lo lograremos?”. Así, con sinceridad y humor, Jimena dejó abierta la puerta para que esa foto soñada llegue cuando la familia logre capturar el momento perfecto.