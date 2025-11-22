Wanda Nara se hartó cuando le preguntaron por la visita de Mauro Icardi y China Suárez al país: su filosa respuesta

Pero una vez más, Wanda Nara optó por evitar entrar en polémica alguna por lo que dijo no haber visto "nada". “Estoy trabajando un montón y paré porque hace frío y están todos acá hace un montón de tiempo”, fue entonces la diplomática y sorpresiva respuesta de la rubia -quien habitualmente se caracteriza por ser ella quien busca dar pelea a través de sus explosivas declaraciones- antes de cambiar de tema y concentrarse en promocionar el reality culinario.

Una vez más, el nombre de Wanda Nara vuelve al centro de la escena mediática, pero no por un estreno televisivo o un lanzamiento empresarial, sino por las nuevas declaraciones de una exempleada que ya le había declarado la guerra públicamente: Analía Alvarado. La mujer, que trabajó para la mediática hasta 2014, reapareció en los medios y volvió a contar su versión de los hechos, con más detalles y dureza que en ocasiones anteriores.

Alvarado no es una figura desconocida para los seguidores del universo Wanda. Desde hace más de una década viene denunciando su situación y, cada cierto tiempo, vuelve a dar entrevistas en las que sostiene que su salida del staff doméstico fue mucho más conflictiva de lo que se conoció en aquel momento. Esta vez lo hizo en A la Tarde (América TV), donde se enfrentó a preguntas directas sobre su paso por la casa de la mediática y su vínculo con el futbolista Maxi López.

Cuando Luis Bremer le consultó qué fue lo peor que le tocó vivir, Alvarado sorprendió con una acusación frontal y sin rodeos: “Me llevaron a la Fiscalía para que declarara contra Maxi López. Pero la Justicia no escucha. Ana Roselfeld, Mauro Icardi y Wanda Nara”. Según su relato, en aquel momento se habría intentado presionarla para declarar en contra del padre de los hijos mayores de Wanda, algo con lo que ella no estuvo de acuerdo.

Incluso fue más allá al referirse al futbolista: “Espero que él no salga perjudicado. Yo lo conocí y es una excelente persona, no puedo decir nada de él”, aseguró, para luego agregar: “Le pido que cuente toda la verdad, como me pidió él que yo cuente la verdad. Me querían hacer decir cosas malas de él”.

Pero la historia no termina ahí. Para Alvarado, su salida laboral marcó el inicio de un conflicto que se extendió durante años. De hecho, llevó el caso a la Justicia por una supuesta deuda de miles de dólares en concepto de trabajo no remunerado. Según afirma, Wanda nunca se presentó a las audiencias, lo que hizo que el reclamo se prolongara hasta hoy, más de una década después.

En mayo de 2025, también en A la Tarde, la mujer había detallado las exigencias laborales que, según ella, enfrentaba día a día durante su trabajo: “Trabajaba de lunes a lunes, sin francos. Cuidaba a los chicos, limpiaba, cocinaba, era un trabajo general”.