La insólita discusión de Jimena Barón con Matías Palleiro en la vía pública por un particular motivo

Y a pesar de que Matías nunca tomó en serio el enojo de Jimena, que seguía advirtiéndole totalmente seria, la actriz le hizo saber: “¿Vos me estás tomando el pelo? ¿Cómo frenás en un gimnasio y te llevás eso? A mi casa eso no va a entrar, te lo digo muy en serio”.

Así las cosas, al ver que su pareja seguía firme llevando el escalador en sus hombros camino a su casa para poder entrenar, Barón lanzó a pura ironía: “Matías, ¿Qué remo? Para eso nos compramos una casa en el Tigre si querés hacer eso”. ¡Tremendo!

Matías Palleiro cargando escalador

Por qué Jimena Barón eligió el nombre Arturo para el hijo que tuvo con Matías Palleiro

El lunes 14 de junio quedará grabado para siempre en la vida de Jimena Barón y Matías Palleiro: ese día nació Arturo, el primer hijo de la pareja. La cantante compartió su enorme felicidad en redes sociales y aprovechó para revelar el motivo detrás del nombre elegido, además de lanzar una indirecta a su ex, Daniel Osvaldo, padre de su hijo mayor, Morrison, de 11 años.

En un video que publicó en Instagram, Jimena explicó que la elección de Arturo no fue casualidad, sino un deseo que tenía desde su adolescencia. “Arturo es el nombre que yo tenía de toda la vida. Re Susanita, siempre quise ser mamá, y a los 15 años hice un bordado para mi hija que decía Elena. Elena era mi nombre de nena y Arturo siempre fue mi nombre de varón”, contó con una sonrisa.

La artista también detalló el significado especial que tiene para ella: “¿Por qué? Por el rey Arturo. Siempre imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida, y al pensar en un rey, se me vino ese nombre. Además, me gustaba porque Arturo suena argentino, tiene tierra, es corto, fuerte… hasta tiene gusto a mate”, explicó entre risas.

Con su característico humor, Jimena comentó: “Entiendo la sorpresa. Me parecía un nombre bien nuestro, tipo ‘hablalo con Arturo’”. Luego recordó una anécdota sobre su primer hijo: “El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison”, comenzó diciendo.

Ahí apuntó directamente contra su ex: “Yo le puse Momo, pero Morrison no fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida. Si bien me gustaba y le tomé cariño, no es un nombre que elegí yo. El mío era Arturo desde siempre”, confesó, en un claro mensaje a Osvaldo.

Por último, habló sobre su decisión de no mostrar todavía la carita del recién nacido: “Todavía no sabemos bien qué cara tiene. Un día parece un bulldog, otro una foca, después una ardilla… Nació de 38 semanas, le falta cocción”, bromeó. Y concluyó con ternura: “Cuando esté más armadito, lo mostramos. Parece que tiene los ojos celestes como el padre. ¡Un hijo de ojos celestes! Es un bomboncito”.