Mauro Icardi definió su futuro: en qué club quiere jugar y dónde vivirá tras su retiro

Fue Gustavo Méndez quien contó en La mañana con Moria (El Trece) que el futbolista tiene intenciones de extender su vínculo con el club Galatasaray por un tiempo más y una vez de retirado del fútbol vivir en Milán, Italia.

“Suena que viene a Newell’s Old Boys, que viene a Estudiantes de la Plata, que la China Suárez quiere que vaya a River, que no vaya a Boca...”, recordó el periodista.

Y en ese sentido aseguró: “Lo está hablando Elio (Letterio Pino, representante de Icardi), que está negociando con el Galatasaray. Lo que me dio a entender en sus palabras es que él se quiere quedar en Turquía”.

Cabe señalar que tanto Icardi primero como luego la China Suárez se adaptaron de la mejor manera a la vida en Estambul y ya conviven hace tiempo.

"Me lo djieron desde el entorno que cuando él se retire quiere vivir en Milán. Sus hijas nacieron ahí y a él lo aman. El primer viaje que hicieron con la China fue a Milán", concluyó sobre el deseo que tiene Mauro de vivir en Milán una vez que se retire de la actividad profesional.

Embed

La tensa audiencia entre Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas: por qué no hubo acuerdo

El martes 18 de noviembre tuvo lugar una audiencia clave entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la restitución de sus hijas y el calendario del verano.

El propio futbolista sorprendió al hacerse presente junto a sus abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, mientras que del lado de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) concurrió su nuevo letrado Diego Palombo.

"Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial", contó Guido Zaffora en el ciclo DDM (América TV).

Además, explicó que esta oportunidad se discutieron puntos clave vinculados a los tiempos de convivencia, las autorizaciones de viaje y la manera en que cada uno pretende administrar la dinámica familiar en medio de su separación.

"Tema restitución, D'Alessandro dio en la clave:son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía", precisó.

Sin embargo, el punto de conflicto es que aún no hay acuerdo entre las partes: "La audiencia fue muy tensa, con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron", comentó.

En tanto, la conductora Mariana Fabbiani comentó: "Wanda planteó una solicitud puntual durante la audiencia:habría pedido pasar la Navidad con sus hijas”, a lo que Guido Záffora agregó: “Y año nuevo con Mauro, pero eso está peligrando”.