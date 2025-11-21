Mauro Icardi definió su futuro: en qué club quiere jugar y dónde vivirá tras su retiro

Tras los días que pasaron Mauro Icardi y la China Suárez en la Argentina y el regreso a Turquía, mucho se habla sobre cuál será el futuro profesional del futbolista.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En medio de varios rumores ante un posible regreso a la Argentina en 2026, se conoció cuál es el deseo de Mauro Icardi respecto a su futuro profesional.
Tras los días que pasaron Mauro Icardi y la China Suárez en la Argentina y el regreso a Turquía, mucho se habla sobre cuál será el futuro profesional del futbolista.
Icardi tiene contrato vigente en el club turco Galatasaray hasta junio de 2026, aunque podría rescindir en diciembre de 2025 por acuerdo mutuo.
Si bien existieron algunos rumores de clubes argentinos interesados en contratarlo, lo cierto es que el importante contrato económico del ex de Wanda Nara sería un gran obstáculo.
Además, el propio Mauro Icardi tendría ya decidido dónde continuar su carrera y en qué país instalarse en unos años cuando se retire del fútbol de manera profesional.
Fue Gustavo Méndez quien contó en La mañana con Moria (El Trece) que el futbolista tiene intenciones de extender su vínculo con el club Galatasaray por un tiempo más y una vez de retirado del fútbol vivir en Milán, Italia.
“Suena que viene a Newell’s Old Boys, que viene a Estudiantes de la Plata, que la China Suárez quiere que vaya a River, que no vaya a Boca...”, recordó el periodista.
Y en ese sentido aseguró: “Lo está hablando Elio (Letterio Pino, representante de Icardi), que está negociando con el Galatasaray. Lo que me dio a entender en sus palabras es que él se quiere quedar en Turquía”.
Cabe señalar que tanto Icardi primero como luego la China Suárez se adaptaron de la mejor manera a la vida en Estambul y ya conviven hace tiempo.
"Me lo djieron desde el entorno que cuando él se retire quiere vivir en Milán. Sus hijas nacieron ahí y a él lo aman. El primer viaje que hicieron con la China fue a Milán", concluyó sobre el deseo que tiene Mauro de vivir en Milán una vez que se retire de la actividad profesional.
El martes 18 de noviembre tuvo lugar una audiencia clave entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la restitución de sus hijas y el calendario del verano.
El propio futbolista sorprendió al hacerse presente junto a sus abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, mientras que del lado de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) concurrió su nuevo letrado Diego Palombo.
"Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial", contó Guido Zaffora en el ciclo DDM (América TV).
Además, explicó que esta oportunidad se discutieron puntos clave vinculados a los tiempos de convivencia, las autorizaciones de viaje y la manera en que cada uno pretende administrar la dinámica familiar en medio de su separación.
"Tema restitución, D'Alessandro dio en la clave:son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía", precisó.
Sin embargo, el punto de conflicto es que aún no hay acuerdo entre las partes: "La audiencia fue muy tensa, con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron", comentó.
En tanto, la conductora Mariana Fabbiani comentó: "Wanda planteó una solicitud puntual durante la audiencia:habría pedido pasar la Navidad con sus hijas”, a lo que Guido Záffora agregó: “Y año nuevo con Mauro, pero eso está peligrando”.