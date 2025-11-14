El fuerte pedido de las hijas de Mauro Icardi a su papá en medio del conflicto con Wanda Nara
Las hijas que el futbolista Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara se reencontraron con su papá después de cinco meses. Y este viernes, revelaron el pedido que hicieron las pequeñas que haría enojar a la conductora de Telefe.
14 nov 2025, 12:57
El último martes, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron con su papá luego de cinco meses sin verlo. Ese día, el futbolista fue a buscar a las menores al colegio acompañado de su abogada, Elba Marcovecchio, que destacó el momento como “muy emotivo”.
Y el jueves por la tarde, las menores fueron vistas con Mauro y con La China Suárez en un lujoso shopping porteño. Según las imágenes, ambas estaban “muy felices ”, patinando y comprando ropa con su papá y la actriz.
Este viernes, Angie Balbiani contó en Puro Show (El Trece) detalles bombas de lo que fue el reencuentro familiar. “Mauro se puso a llorar cuando las busco ”, señaló la panelista.
Y luego sumó: “Las chicas fueron a abrazarlo y contenerlo. Le costó mucho a él conseguir lo que consiguió, este poder verlas después de tantos meses”.
Además, Balbiani reveló que las dos menores pidieron extender su visita: “Ellas hablaron y pidieron una extensión en esta visita, así que se quedan hasta el 17 con su papá. Las chicas mismas lo pidieron ”.
Cuál fue la reacción de Wanda Nara tras ver el video de la China Suárez con sus hijas
La visita deMauro Icardi al país para reencontrarse con sus hijas, después de varios meses sin verlas en persona, prometía complicaciones… y las hubo.
El futbolista diseñó una estrategia para evitar situaciones incómodas en el momento de retirar a Francesca e Isabella. Por eso, las buscó directamente por el colegio y no en el edificio de Wanda Nara, y las llevó hasta su mansión en Nordelta. Pero lo que parecía un encuentro familiar terminó transformándose en un nuevo capítulo del interminable conflicto.
Todo comenzó con la filtración de un video, que muchos interpretaron como una provocación. En las imágenes se ve a La China Suárezcaminando junto a las hijas de Wanda por los pasillos de un shopping de la ciudad de Buenos Aires. La escena fue suficiente para encender la polémica.
En medio de la tormenta mediática y con todos los programas hablando del tema, Wanda optó por una jugada picante: publicó un mensaje de apoyo a Luis Ventura por su reciente eliminación de MasterChef, un gesto que muchos interpretaron como una forma de desviar la atención o, quizás, marcar distancia del escándalo.