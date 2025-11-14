El fuerte pedido de las hijas de Mauro Icardi a su papá en medio del conflicto con Wanda Nara

Además, Balbiani reveló que las dos menores pidieron extender su visita: “Ellas hablaron y pidieron una extensión en esta visita, así que se quedan hasta el 17 con su papá. Las chicas mismas lo pidieron ”.

Cuál fue la reacción de Wanda Nara tras ver el video de la China Suárez con sus hijas

La visita de Mauro Icardi al país para reencontrarse con sus hijas, después de varios meses sin verlas en persona, prometía complicaciones… y las hubo.

El futbolista diseñó una estrategia para evitar situaciones incómodas en el momento de retirar a Francesca e Isabella. Por eso, las buscó directamente por el colegio y no en el edificio de Wanda Nara, y las llevó hasta su mansión en Nordelta. Pero lo que parecía un encuentro familiar terminó transformándose en un nuevo capítulo del interminable conflicto.

Todo comenzó con la filtración de un video, que muchos interpretaron como una provocación. En las imágenes se ve a La China Suárez caminando junto a las hijas de Wanda por los pasillos de un shopping de la ciudad de Buenos Aires. La escena fue suficiente para encender la polémica.

En medio de la tormenta mediática y con todos los programas hablando del tema, Wanda optó por una jugada picante: publicó un mensaje de apoyo a Luis Ventura por su reciente eliminación de MasterChef, un gesto que muchos interpretaron como una forma de desviar la atención o, quizás, marcar distancia del escándalo.