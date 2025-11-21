Bomba en LAM: Ángel de Brito confirmó la fecha de la despedida de Yanina Latorre

Hace unos días, Yanina explicó que su salida de LAM responde a una combinación de motivos personales y profesionales. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, dijo en su ciclo radial en El Observador 107.9.

Angel de Brito

Por qué Yanina Latorre se va de LAM

Desde que arrancó con su programa propio, SQP en América TV, la superposición de compromisos volvió insostenible su presencia diaria en el panel.

“Es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto, que antes no faltaba”, indicó la conductora, dejando en claro el cansancio acumulado y la necesidad de priorizar proyectos personales.

Y las especulaciones sobre quién ocupará el lugar de Latorre ya circulan en las redes. La propia panelista mencionó a Mariana Brey como una candidata natural: “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM”, comentó.

“Es lo que yo huelo. Ella empezó con Ángel a panelear, es muy efectiva. Obvio, haciendo espectáculos en LAM, no es que va a pelear con nadie por Milei, salvo algún comentario”, aclaró, sin dar por confirmado que sea ella.