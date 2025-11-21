A24.com

Bomba en LAM: Ángel de Brito confirmó la fecha de la despedida de Yanina Latorre

El ciclo de Yanina Latorre en LAM, el programa de espectáculos de América TV, ya tiene fecha de cierre. Ángel de Brito lo confirmó en las últimas horas. Enterate.

21 nov 2025, 08:00
El último programa de Yanina Latorre en LAM será en diciembre de este año. La fecha fue confirmada por Ángel de Brito, el conductor del exitoso programa que se emite por América TV.

Después de una década en el panel, Yanina se despide para enfocarse en otros proyectos y explicó que la decisión se debe a la dificultad de compatibilizar horarios con otros compromisos laborales.

Un seguidor le preguntó a De Brito hasta cuándo estaría Latorre en el programa. El conductor no dudó y respondió con la fecha, despejando cualquier duda sobre el futuro inmediato: "27 de dic", contestó el periodista.

Hay que destacar que Ángel se equivocó a la hora de dar la fecha exacta ya que 27 de diciembre cae sábado y el programa ese día no está al aire. La despedida seguramente será el viernes 26, después de Navidad.

Hace unos días, Yanina explicó que su salida de LAM responde a una combinación de motivos personales y profesionales. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, dijo en su ciclo radial en El Observador 107.9.

Angel de Brito

Por qué Yanina Latorre se va de LAM

Desde que arrancó con su programa propio, SQP en América TV, la superposición de compromisos volvió insostenible su presencia diaria en el panel.

“Es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto, que antes no faltaba”, indicó la conductora, dejando en claro el cansancio acumulado y la necesidad de priorizar proyectos personales.

Y las especulaciones sobre quién ocupará el lugar de Latorre ya circulan en las redes. La propia panelista mencionó a Mariana Brey como una candidata natural: “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM”, comentó.

“Es lo que yo huelo. Ella empezó con Ángel a panelear, es muy efectiva. Obvio, haciendo espectáculos en LAM, no es que va a pelear con nadie por Milei, salvo algún comentario, aclaró, sin dar por confirmado que sea ella.

yanina latorre angel de brito

     

 

