Salió a la luz una grave denuncia contra Wanda Nara que revela cómo habría querido arruinar a Maxi López
Una exempleada reveló detalles escandalosos de la supuesta jugada de Wanda Nara contra Maxi López tras su separación, de la que fue testigo directo.
21 nov 2025, 19:39
Una vez más, quien vuelve a sacar a la luz los secretos más íntimos deWanda Nara es una de sus exempleadas, y no una figura desconocida, sino alguien que ya tuvo exposición mediática: Analía Alvarado.
Alvarado viene reclamando desde 2014 y, cada cierto tiempo, reaparece para contar su versión de los hechos. En esta oportunidad volvió a hablar tanto de su exjefa como de Maxi López, pero con un nivel de detalle y contundencia que no había mostrado antes.
Cuando Luis Bremer le preguntó en A la Tarde (América TV) qué fue lo peor que le tocó vivir, denunció: “Me llevaron a la Fiscalía para que declarara contra Maxi López. Pero la Justicia no escucha. Ana Roselfeld, Mauro Icardi y Wanda Nara”.
"Espero que él no salga perjudicado. Yo lo conocí y es una excelente persona, no puedo decir nada de él", relató Analía en el ciclo sobre López. Y agregó: "Le pido que cuente toda la verdad, como me pidió él que yo cuente la verdad. Me querían hacer decir cosas malas de él".
Qué reclama Analía Alvarado, la exempleada de Wanda Nara
Analía Alvarado supo ser la empleada doméstica de Wanda Nara hasta 2014 y, según su propio testimonio, su salida estuvo lejos de ser un simple cierre laboral.
Con el paso del tiempo, la mujer fue sacando a la luz distintas situaciones que asegura haber vivido durante aquellos años, y cada nueva aparición pública vuelve a encender el debate. En medio de ese conflicto, Alvarado decidió llevarla a la Justicia por una supuesta deuda de miles de dólares en concepto de trabajo no remunerado. Sin embargo, según su relato, la empresaria nunca se presentó a las audiencias, lo que terminó prolongando aún más un reclamo que ya lleva más de una década.
"Trabajaba de lunes a lunes, sin francos. Cuidaba a los chicos, limpiaba, cocinaba, era un trabajo general", había advertido Analía en mayo de 2025, también en una entrevista con A la Tarde (América TV).
El conflicto entre ambas está lejos de terminar. A pesar del paso de los años, las versiones enfrentadas, los reclamos judiciales y las nuevas declaraciones que surgen cada tanto demuestran que la tensión sigue intacta. Ninguna de las dos pareciera dispuesta a dar el brazo a torcer, y cada intervención pública de Alvarado reabre un capítulo que parecía cerrado.