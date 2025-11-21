Salió a la luz una grave denuncia contra Wanda Nara que revela cómo habría querido arruinar a Maxi López

Embed

Qué reclama Analía Alvarado, la exempleada de Wanda Nara

Analía Alvarado supo ser la empleada doméstica de Wanda Nara hasta 2014 y, según su propio testimonio, su salida estuvo lejos de ser un simple cierre laboral.

Con el paso del tiempo, la mujer fue sacando a la luz distintas situaciones que asegura haber vivido durante aquellos años, y cada nueva aparición pública vuelve a encender el debate. En medio de ese conflicto, Alvarado decidió llevarla a la Justicia por una supuesta deuda de miles de dólares en concepto de trabajo no remunerado. Sin embargo, según su relato, la empresaria nunca se presentó a las audiencias, lo que terminó prolongando aún más un reclamo que ya lleva más de una década.

"Trabajaba de lunes a lunes, sin francos. Cuidaba a los chicos, limpiaba, cocinaba, era un trabajo general", había advertido Analía en mayo de 2025, también en una entrevista con A la Tarde (América TV).

Analía Alvardo

El conflicto entre ambas está lejos de terminar. A pesar del paso de los años, las versiones enfrentadas, los reclamos judiciales y las nuevas declaraciones que surgen cada tanto demuestran que la tensión sigue intacta. Ninguna de las dos pareciera dispuesta a dar el brazo a torcer, y cada intervención pública de Alvarado reabre un capítulo que parecía cerrado.