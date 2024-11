Joaquín Levinton y Mariano Iúdica revelaron el desconocido vínculo que los une en Bake Off Famosos

"Nos conocemos capaz más de lo que deberíamos. Hay ciertas cosas de Mariano que hubiese preferido no conocer", dijo con humor Levinton. "Nos conocemos desde muy chiquitos", acotó Mariano.

"Hemos tocado juntos", contó el cantante. "Me muero. ¿Vos qué tocabas?", reaccionó Wanda. "La guitarra, batería, lo que él quería", detalló el concursante del certamen de pastelería.

"Vi su crecimiento musical y él vio mi crecimiento en la tele", contó Iúdica en su entrevista individual.

Volvió Karina Jelinek a Bake Off Famosos y mandó al frente a todos sus compañeros: "Me sacaron..."

Este martes, en Bake Off Famosos (Telefe) comenzó el segundo repechaje y Karina Jelinek volvió a la competencia. Sin vueltas, la modelo hizo una fuerte denuncia y expuso a sus compañeros.

Al inicio del programa, la conductora Wanda Nara les consultó a los participantes: "¿Qué pasa con eso? ¿Los borran del chat cuando los eliminan? ¿Tienen un chat ustedes?".

Ahí, Ángela Leiva disparó filosa: "Sí, alguna gente me gustaría bloquear". Instantes después, Jelinek reaccionó y expresó sorprendida: "¡Pará! ¡A mí me sacaron del chat!".

"Me acabo de dar cuenta de que me sacaron del chat. Por eso no me enteraba de nada", afirmó. Ahí, Wanda preguntó: "¿Quién la borró a Karina?". "No se sabe porque todos somos administradores", respondió Eliana Guercio.

En la entrevista individual, Gastón Edul reveló: "Yo no saqué a Karina del chat. Pero sí sé quién la sacó. No lo pienso decir, tengo códigos. En el grupo te aparece 'tal eliminó a tal'. Y yo leí quién fue".