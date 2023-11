Julieta Ortega habló sin filtro sobre cómo vive las escenas de sexo en la ficción: "Se modificaron..."

También contó, sin dar nombres, una experiencia con un compañero de elenco. “Me pasó que no me guste cómo el otro actúa y no poder soportar. Estar en la escena y pensar ‘no puedo creer lo mal actor que es...’", relató.

Más adelante, cuando le preguntaron por las escenas de sexo dentro de una ficción, la actriz aseguró: "No tengo recuerdo de haber sentido absolutamente nada nunca en las escenas de sexo”.

"Es más, me olvido. Si me preguntan ‘qué tal besa alguien’, no sé. Se me borra al segundo, es como que eso no pasó”, agregó. También recordó alguna situación sexista dentro del ambiente de trabajo: “Se modificaron muchas cosas, recuerdo que una vez hice una escena de sexo y cuando salí había 50 monos en el monitor”.

La sorpresiva declaración de Julieta Ortega sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

Julieta Ortega estuvo en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa conducido por Carmen Barbieri, y La sorpresiva declaración de Julieta Ortega sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés.

La actriz habló sobre el principio de inocencia y afirmó: "Si cuestionás eso ya sos cómplice de los violadores". Acto seguido, opinó: "En el caso Darthés fue muy distinto porque estamos hablando de un caso donde había diez minas diciendo lo mismo. ¿Cuántas chances hay de qué diez personas tengan un relato parecido sobre una persona?".

"Yo no lo conozco a Juan Darthés, no tengo nada en contra de él personal, pero cuando llegó la denuncia de Thelma habíamos escuchado ya a un montón de chicas contando cosas parecidas, con lo cual era una causa bastante más fácil de apoyar", aseguró. "También fue una causa muy importante porque fue bisagra, un antes y un después", agregó.

Después, la hija de Palito Ortega explicó qué postura tomaron en el colectivo Actrices Argentinas: "Lo que muchas actrices hicimos en ese momento fue decir 'en estos casos esta persona no va a estar sola porque sino se la van a comer cruda'. Quisimos solidarizarnos con una chica que estaba haciendo una denuncia a alguien que ya tenía más denuncias".

Y para cerrar, Julieta expresó: "Este caso me pareció a mí que tenía ribetes distintos. Así y todo, yo no estuve ahí, yo no puedo firmar, ni asegurar nada".