El regreso de Patito Feo: por qué se bajaron Brenda Asnicar y Laura Esquivel y quiénes la reemplazarán

"Hoy ya están ensayando. Estamos hablando del regreso al teatro de Patito Feo. Lo vi (por el pasacalle) y empecé a hacer algunos llamados. Las protagonistas, Brenda Asnicar y Laura Esquivel, dijeron 'no'. Una dijo 'No quiero estar bajo la sombra de haber sido siempre...', y a la otra se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. Es un proyecto millonario", indicó el conductor.