Wanda Nara volvió a pegarle a la China Suárez en MasterChef y se arrepintió al instante: "¿Lo dije o lo pensé?"

Inmediatamente después, la conductora pareció tomar dimensión de lo que acababa de decir y, con picardía, agregó: "¿Lo dije o lo pensé?".

Así, una simple pregunta sobre el trabajo en equipo terminó convirtiéndose en otra chicana de Wanda Nara que, una vez más, tuvo a Suárez como protagonista indirecta.

Cuál fue la polémica actitud de Wanda Nara en un local de ropa que generó revuelo

Una actitud reciente de Wanda Nara volvió a ponerla en el centro de la polémica. De acuerdo con lo que revelaron en Intrusos (América TV), la conductora habría solicitado que un local de indumentaria del shopping de Nordelta dejara de recibir clientes mientras realizaba compras junto a sus hijas y su pareja, Martín Migueles.

La versión fue difundida en el ciclo de espectáculos a partir del testimonio de una persona que se encontraba en el centro comercial y aseguró haber presenciado la situación de primera mano.

Fue Marcela Tauro quien compartió al aire los detalles del episodio: "Esta persona fue a comprar un regalo en Nordelta, en el shopping, y dice: 'estaba Wanda con las nenas'. Estaba Migueles junto con las niñas y ella hizo cerrar el local para que nadie entrara y poder comprar".

Como era de esperarse, la anécdota generó repercusiones inmediatas entre los panelistas. La más crítica fue Natalie Weber, quien cuestionó la decisión y minimizó la necesidad de una medida de ese tipo. "El centro comercial de Nordelta no es que está explotadísimo como para mandar a cerrar el local. Puede haber dos o tres personas adentro", señaló, sugiriendo que difícilmente la situación pudiera justificarse por una cuestión de seguridad o por la cantidad de público presente.