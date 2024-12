La cruda confesión de Germán Tripel sobre la depresión que sufrió tras la separación de Mambrú

“Yo lo que hice en todo este proceso fue siempre decir lo que me pasó a mí, aprendí a decir esto, y es lo que me pasó a mí, cómo yo lo percibí. A mí me llevó a lugares muy oscuros, hasta querer suicidarme básicamente”, confesó el cantante.

“Pero gracias a la familia, gracias al entendimiento, gracias a que hay algo superior que me frenó”, siguió.

“¿Cuánto te duró todo esto?”, quiso saber la presentadora. “Y, un año de depresión así fuerte, oscura, un año más o menos. Que yo iba al gimnasio, era lo único que hacía y me volvía a lo de mis viejos, yo vivía solo y me volví a lo de mis viejos”, contó el músico.

“Por suerte una familia que más allá de sus cosas siempre supieron acompañarme, siempre estuvieron, mi vieja me compraba perros para que me acompañen, me levanten el ánimo, mi viejo tratando de hacer que yo salga para adelante”, detalló.

Y cerró: “Siempre trato de contar, ahora más maduramente, a mis 44 años, mi versión. Era muy doloroso para mí, egocéntricamente hablando, no estar en ese lugar”.

Lowrdez Fernández se unió a Juan Otero en el Cantando 2024 y obtuvieron un puntaje perfecto

Este miércoles hubo gala en trío en el Cantando 2024 (América) y el participante Juan Otero tuvo como invitada a la ex integrante de Bandana, Lowrdez Fernández.

Juntos interpretaron el tema Creo en Ti de Natalia Jiménez, y lograron tocar las fibras más sensibles del jurado obteniendo un 9 de Nacha Guevara y un 10 de Flavio Mendoza, Aníbal Pachano y Marcelo Polino.

Por su parte, Milett tuvo el puntaje secreto pero dio indicios de una muy buena nota ya que expresó: “Esto es lo que yo estoy buscando, riesgo, fuerzas distintas. Lowrdes, eres espectacular".

Cabe destacar, que en esta ronda los participantes tendrán dos galas y los puntajes se sumarán para el momento de la sentencia. Es así, como el equipo obtuvo un total de 53 puntos siendo el puntaje mal alto hasta el momento.

"No dejas de tener 16 años, mi amor. Tenes tanto por crecer y aprender, y me encanta verte en esta instancia. Crecieron los dos, fueron una pareja que escucharon al jurado, supieron entender, fueron un trio amoroso", expresó también Flor Peña emocionada por la participación de su hijo.

Además, resaltó: "Cuando uno ama lo que hace, cuando le pone amor y hay voluntad, nada puede salir mal. Yo se los reconozco porque lo viví con ustedes. Pase lo que pase, ya hicieron un gran certamen, me alegro mucho que la hayan invitado a Lowrdes a cantar".