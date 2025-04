El revelador testimonio de Facundo Ambrosioni sobre el vínculo de Morena Rial con Tadeo Suárez

“A Tadeo lo he visto una vez porque fui a retirar a Fran y estaba ese chico ahí, en Córdoba, pero después nunca más”, recordó.

Luego, amplió: “No sé hace cuánto fue esto. Lo reconocí por la foto, pero no sabía ni que se llamaba Tadeo. Sinceramente, no tenía relación, yo lo vi parado ahí al chico. Debe haber sido a principio del año pasado, acá en Córdoba”.

Con respecto a otros momentos de la banda, aseguró que no los conocía y remarcó: “No sé si son picantes o no, o si han hecho muchas cosas porque la verdad que estoy fuera de ese círculo pero si lo he visto a Tadeo”.

Se conocieron nuevos chats de Morena Rial que la comprometen aún más en la causa por robo

Morena Rial continúa siendo investigada en la Justicia por robo y este lunes en LAM (América) mostraron nuevos chats con escandalosos audios acerca de cómo organizaba las entraderas junto a sus cómplices.

Los chats son con una persona llamada Tadeo Suárez, quien tendría vínculo con Morena y Alan Cañate. En esta ocasión, las capturas y audios serían en marco de la organización de un robo de alrededor de 60mil dólares en Montevideo, Uruguay.

“Vamos a repartir la astilla entre tres o cuatro. Y vamos a mandarle a algún lugar más. ¿Sabes? Así queda ganancia”, fue uno de los mensajes de Morena haciendo referencia a la división del motín.

Luego en los demás audios y mensajes queda en evidencia en plan del robo en Uruguay ya que organizan donde podrían pasar la noche y que transporte podrían usar para llegar hasta el lugar.

Además, en el programa de Ángel de Brito también expusieron chats entre Tadeo y Cañate donde mencionan el mismo robo del que hablaba Morena.